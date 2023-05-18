Страждає кожен третій українець після 40: як уникнути важкої хвороби

Артеріальна гіпертензія (артеріальна гіпертонія, АГ) - медичний термін, який означає, що кров надміру тисне на стінки артерій ізсередини. Існують стереотипи, через які ми вважаємо цю хворобу неминучою через вік чи спадковість. Але насправді її можна уникнути.

Про те як попередити гіпертонію, розповіла в Instagram лікар-кардіолог Наталія Іванюк.

У всьому винна спадковість?

За словами кардіолога, в Україні кожна третя людина, старша 40 років, має гіпертонічну хворобу.

"Довкола гіпертонії існує багато стереотипів. Наприклад, що це хвороба старшого віку. А ще - що вона спадкова, тому її ніяк не уникнути. У цих стереотипах є зерно правди, але тільки частково!" - наголошує лікарка.

Це правда - тиск підвищується з віком, а спадковість грає не останню роль. Але попередити появу артеріальної гіпертензії можливо.

Як уникнути АГ

Підтримуйте в нормі свою вагу, щоб не збільшувати навантаження на серцево-судинну систему.

Намагайтесь відмовитись від шкідливих звичок. Алкоголь і куріння шкодять організму, зокрема й серцю та судинам.

Будьте фізично активними: спортзал, біг, велосипед, плавання - обирайте те, що до душі.

Споживайте менше солі. Добова норма - не більше 5 грамів.

Вживайте більше овочів, фруктів, зелені.

"Гіпертензія - серйозна хвороба. Якщо її не лікувати, вона може призвести до інфаркту чи інсульту. Але у ваших силах цього не допустити!" - підсумувала лікарка.

І пам'ятайте при високому тиску (140/90 і вище) - обовʼязково звертайтеся до лікаря. Навіть якщо ви до нього "звикли" і вам здається, що ви почуваєтеся нормально. Організм з таким тиском працює на виснаження.

Лікування артеріальної гіпертензії має відбуватися на постійній основі: не можна собі скасовувати і призначати препарати, а також робити "перерви", бо тиск нормалізувався. Інфаркт та інсульт - це не жарти!