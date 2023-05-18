Страдает каждый третий украинец после 40: как избежать тяжелой болезни

Артериальная гипертензия (артериальная гипертония, АГ) - медицинский термин, означающий, что кровь чрезмерно давит на стенки артерий изнутри. Существуют стереотипы, по которым мы считаем эту болезнь неизбежной из-за возраста или наследственности. Но на самом деле ее можно избежать.

О том как предотвратить гипертонию, рассказала в Instagram врач-кардиолог Наталья Иванюк.

Во всем виновата наследственность?

По словам кардиолога, в Украине каждый третий человек старше 40 лет имеет гипертоническую болезнь.

"Вокруг гипертонии существует много стереотипов. Например, что это болезнь старшего возраста. А еще - что она наследственная, поэтому ее никак не избежать. В этих стереотипах есть зерно правды, но только частично!" - подчеркивает врач.

Это правда - давление повышается с возрастом, а наследственность играет не последнюю роль. Но предотвратить появление артериальной гипертензии возможно.

Как избежать АГ

Поддерживайте в норме свой вес, чтобы не увеличивать нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Старайтесь отказаться от вредных привычек. Алкоголь и курение вредят организму, в том числе и сердцу и сосудам.

Будьте физически активными: спортзал, бег, велосипед, плавание - выбирайте то, что по душе.

Потребляйте меньше соли. Суточная норма - не более 5 граммов.

Употребляйте больше овощей, фруктов, зелени.

"Гипертензия - серьезная болезнь. Если ее не лечить, она может привести к инфаркту или инсульту. Но в ваших силах этого не допустить!" - подытожила врач.

И помните при высоком давлении (140/90 и выше) - обязательно обращайтесь к врачу. Даже если вы к нему "привыкли" и вам кажется, что вы чувствуете себя нормально. Организм с таким давлением работает на износ.

Лечение артериальной гипертензии должно происходить на постоянной основе: нельзя отменять и назначать препараты, а также делать "перерывы", потому что давление нормализовалось. Инфаркт и инсульт - это не шутки!