Страсний тиждень: що не можна робити в останній тиждень перед Великоднем

Страсний тиждень (Седмиця) або ж як його ще називають - Чистий тиждень - є останніми днями Великого посту, які завершуються Великоднем. У цей період Церква згадує Страсті Христові, а віряни дотримуються низки важливих традицій і суворих заборон.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що саме не варто робити впродовж Страсного тижня, чи можна поратись у саду чи городі, коли найкраще пекти паски, а також ходити на кладовище.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Тернопільська єпархія ПЦУ, "Новини.LIVE", Vse Roste, "Волинь 24", Wikipedia.
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У 2024 році Великий піст у православних християн розпочався 18 березня й триватиме до 5 травня - коли настане свято Великодня (Воскресіння Ісуса Христа). Отже, Страсний тиждень у православних триватиме з 29 квітня по 4 травня.
Впродовж Страсного тижня, який вважається найважливішим періодом року для християнства, в Церкві проводять багато богослужінь, згадують Таємну Вечерю, страждання, розп'яття та поховання Ісуса Христа.
Всі дні у цей період звуться "Великими" (Великий Понеділок, Великий Вівторок тощо) або "Страсними" та відзначаються тією чи іншою подією з життя Сина Божого.
Для істинних вірян Страсний тиждень - особливий час молитов, покаяння та посту.
У цей час суворо заборонено:
Страсний тиждень - особливий час для молитов (ілюстрація: pixabay.com)
Попри ретельні приготування впродовж Страсного тижня до Великодня, українці не забувають також про садовий і городній сезон, який у цей період перебуває в самому розпалі. Кожному господарю хочеться встигнути зробити якомога більше, аби отримати потім щедрий врожай.
Згідно з віруваннями наших предків, впродовж Страсного тижня працювати "на землі" категорично не можна, оскільки це буцімто - великий гріх перед Богом. Люди вірили, що у цей час земля "не приймає насіння", а якщо й приймає, то "врожай буде бідним".
Водночас священники зазначають - суворої заборони, яка б обмежувала дії людей, у Біблії немає. Виходячи з цього, садові та городні роботи не мають вважатися гріхом, хоча дехто все ж таки радить відкласти їх на період після Великодня, аби мати достатньо часу для молитов і підготовки до Воскресіння Ісуса Христа.
В цілому, виходячи з посівних календарів садівників-городників, у квітні, на тлі невисоких середньодобових температур, не радять садити у відкритий грунт:
Садові та городні роботи перед Великоднем краще відкласти (ілюстрація: pixabay.com)
Головну великодню страву - паску - випікають саме на Страсному тижні. Згідно з традиціями, робити це найкраще в середу, четвер або суботу.
Це пояснюється тим, що у понеділок чи вівторок пекти паски зарано, а в Страсну П'ятницю - не можна. Оскільки Великдень відзначають в неділю, залишаються саме вищезгадані три дні.
Отже, цього року пекти паски найкраще 1, 2 або 4 травня.
Згідно з народними звичаями, в середу ввечері можна поставити опару, а вранці - в Чистий четвер - випікати. Якщо ж ви плануєте пекти багато пасок, можна окрім середи й четверга займатися випіканням ще й в суботу.
Важливо пам'ятати, що випікати великодні паски потрібно з щирою молитвою та чистими думками. Біля тіста не можна також сваритися чи кричати.
Окрім паски потрібно підготувати також крашанки (ілюстрація: pixabay.com)
В цілому в Україні немає жорстких правил щодо того, коли саме варто ходити на цвинтар. Це можна робити в будь-який день року - коли вам зручно.
Найкращим часом для прибирання на цвинтарі вважається Радониця (проводи) - день загальноцерковного поминання покійних, який відзначається на другому тижні після Великодня (на 9-й день). Саме тоді люди традиційно ходять на цвинтарі, щоб помолитися за своїх близьких, прибрати могили чи посадити квіти.
Якщо ж говорити про великодній тиждень, то в цей день краще сходити до храму - помолитися та очиститись духовно. Відвідування цвинтаря впродовж Страсного тижня не рекомендується.
Згідно з народними повір'ями, останній день перед Великоднем, коли можна прибирати на кладовищі - субота напередодні Вербної неділі.
Попри це багато людей прибирають на могилах близьких рано-вранці у суботу перед Великоднем. Дехто ж наголошує - це час, коли важливо дотримуватися посту та релігійних норм.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, про які традиції та заборони Вербної неділі потрібно знати кожному українцю.
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