Страсний тиждень: що не можна робити в останній тиждень перед Великоднем

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Що не можна робити у Страсний тиждень

У 2024 році Великий піст у православних християн розпочався 18 березня й триватиме до 5 травня - коли настане свято Великодня (Воскресіння Ісуса Христа). Отже, Страсний тиждень у православних триватиме з 29 квітня по 4 травня.

Впродовж Страсного тижня, який вважається найважливішим періодом року для християнства, в Церкві проводять багато богослужінь, згадують Таємну Вечерю, страждання, розп'яття та поховання Ісуса Христа.

Всі дні у цей період звуться "Великими" (Великий Понеділок, Великий Вівторок тощо) або "Страсними" та відзначаються тією чи іншою подією з життя Сина Божого.

Для істинних вірян Страсний тиждень - особливий час молитов, покаяння та посту.

У цей час суворо заборонено:

порушувати піст (їсти молочні та м'ясні страви, рибу та яйця)

веселитися, співати, танцювати

влаштовувати свята (навіть на честь дня народження)

справляти весілля

задовольняти інтимні бажання (що у цей період вважається гріхом)

гніватися, сваритися, злословити, скандалити та ображати когось

заздрити комусь

брехати

відмовляти комусь у допомозі

займатися важкою фізичною працею

Страсний тиждень - особливий час для молитов (ілюстрація: pixabay.com)

Що не можна садити у Страсний тиждень

Попри ретельні приготування впродовж Страсного тижня до Великодня, українці не забувають також про садовий і городній сезон, який у цей період перебуває в самому розпалі. Кожному господарю хочеться встигнути зробити якомога більше, аби отримати потім щедрий врожай.

Згідно з віруваннями наших предків, впродовж Страсного тижня працювати "на землі" категорично не можна, оскільки це буцімто - великий гріх перед Богом. Люди вірили, що у цей час земля "не приймає насіння", а якщо й приймає, то "врожай буде бідним".

Водночас священники зазначають - суворої заборони, яка б обмежувала дії людей, у Біблії немає. Виходячи з цього, садові та городні роботи не мають вважатися гріхом, хоча дехто все ж таки радить відкласти їх на період після Великодня, аби мати достатньо часу для молитов і підготовки до Воскресіння Ісуса Христа.

В цілому, виходячи з посівних календарів садівників-городників, у квітні, на тлі невисоких середньодобових температур, не радять садити у відкритий грунт:

солодкий та гострий перець

кабачки, баклажани, патисони

огірки

помідори

теплолюбні баштанні культури (кавун, диню)

гарбузові культури

кріп, петрушку, базилік, чебрець, шавлію, цикорій

Садові та городні роботи перед Великоднем краще відкласти (ілюстрація: pixabay.com)

Коли у Страсний тиждень не можна та можна пекти паску

Головну великодню страву - паску - випікають саме на Страсному тижні. Згідно з традиціями, робити це найкраще в середу, четвер або суботу.

Це пояснюється тим, що у понеділок чи вівторок пекти паски зарано, а в Страсну П'ятницю - не можна. Оскільки Великдень відзначають в неділю, залишаються саме вищезгадані три дні.

Отже, цього року пекти паски найкраще 1, 2 або 4 травня.

Згідно з народними звичаями, в середу ввечері можна поставити опару, а вранці - в Чистий четвер - випікати. Якщо ж ви плануєте пекти багато пасок, можна окрім середи й четверга займатися випіканням ще й в суботу.

Важливо пам'ятати, що випікати великодні паски потрібно з щирою молитвою та чистими думками. Біля тіста не можна також сваритися чи кричати.

Окрім паски потрібно підготувати також крашанки (ілюстрація: pixabay.com)

В який день Страсного тижня не можна йти на кладовище

В цілому в Україні немає жорстких правил щодо того, коли саме варто ходити на цвинтар. Це можна робити в будь-який день року - коли вам зручно.

Найкращим часом для прибирання на цвинтарі вважається Радониця (проводи) - день загальноцерковного поминання покійних, який відзначається на другому тижні після Великодня (на 9-й день). Саме тоді люди традиційно ходять на цвинтарі, щоб помолитися за своїх близьких, прибрати могили чи посадити квіти.

Якщо ж говорити про великодній тиждень, то в цей день краще сходити до храму - помолитися та очиститись духовно. Відвідування цвинтаря впродовж Страсного тижня не рекомендується.

Згідно з народними повір'ями, останній день перед Великоднем, коли можна прибирати на кладовищі - субота напередодні Вербної неділі.

Попри це багато людей прибирають на могилах близьких рано-вранці у суботу перед Великоднем. Дехто ж наголошує - це час, коли важливо дотримуватися посту та релігійних норм.