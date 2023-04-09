Страсний понеділок 2023: що суворо заборонено робити, щоб не було лиха

Що суворо заборонено робити у Великий понеділок

У понеділок, як і увесь Страсний тиждень варто уникати гучних веселощів, співів, танців, розваг, вживання алкоголю. Не варто в цей день влаштовувати застілля - якщо якась подія, наприклад, день народження, випадає на цей день, краще перенести святкування на потім.

Так само не слід приймати вдома гостей, або самим ходити в гості. Цей день варто присвятити дому, своїй родині.

Якщо ви дотримуєтеся посту, із 10 квітня він стає ще суворішим. В цей день варто харчуватися за принципами сухоїдіння, тобто допускається пісний хліб, сирі овочі, фрукти. Молочні, м'ясні продукти, яйця, алкоголь, заборонені.

Звісно ж не варто сваритися, конфліктувати, заздрити, бажати комусь зла, ображатися - навіть подумки. Голова в цей день має бути "світлою".

Заборонено ходити на цвинтар, поминати померлих. Так само не можна одружуватися і вінчатися.

Головне сьогодні - не лінуватися, адже скоро Великдень, і варто підготувати свій дім, двір до зустрічі світлого свята.

Що треба зробити у цей день

В понеділок принято починати прибирати в оселях, дворах, робити дрібний ремонт. Можна закупитися продуктами до Великодня.

Варто сходити в лазню або добряче викупатися вдома.

Під час прибирання треба винести весь непотріб, сміття, поламані речі з дому й двору.

Особливу увагу варто приділити миттю вікон, оскільки зустрічати Великдень з немитими вікнами - поганий знак.

Можна в понеділок зайнятися городом, якщо дозволяє погода. Все посаджене і посіяне в понеділок дасть хороший урожай у перспективі.

Що значить Великий понеділок у християнстві

У понеділок віряни згадують євангельську розповідь про дерево смоковницю. Згідно з переказами, Христос прокляв дерево, оскільки воно, хоч і вкрите зеленим листям, було безплідним. Дерево тієї ж миті засохло на очах у учнів Христа.

Цей переказ має глибоке моральне значення: кожну мить людина повинна бути готова до зустрічі з Богом, щоб не виявитися порожньою і безплідною.