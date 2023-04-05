Що можна їсти у Страсний тиждень: календар харчування

Страсний тиждень – останній тиждень Великого посту перед світлим святом Великодня. На ці дні припадають найсуворіші заборони та обмеження. Багато які з них стосується саме їди.

Що можна їсти щодня в Страсний тиждень - читайте у матеріалі Styler.

Що таке Страсний тиждень

Страсний тиждень або Страсна седмиця - це останній тиждень Великого посту. В Україні він випадає з 9 до 16 квітня. У християн західного обряду Великдень цього року раніше – 9 квітня, відповідно, Страсний тиждень триває з 3 по 9 квітня.

Ці дні присвячені спогадам про останні дні земного життя Ісуса Христа, його розп'яття і воскресіння. Кожен день має особливе значення.

Як правильно харчуватися в Страсний тиждень по днях

Категорично під час посту заборонено такі продукти:

м'ясо

яйця

молоко

сир

сир

вершкове масло

сметана

Загалом – будь-яка їжа тваринного походження. До цього списку також потрапляє сало, курка. У деякі дні є винятки й можна їсти рибу.

Вербна неділя. Крім рослинної їжі з олією, можна їсти рибу і випити трохи вина.

Великий понеділок. У цей день можна харчуватись їжею рослинного походження, але без жирів. Багато християн чергують сухоїдіння з гарячими стравами. Можна їсти каші, овочі, горіхи, сухофрукти, гриби.

Великий вівторок (Благовіщення Пресвятої Богородиці). У меню можна використовувати крупи, рослинну їжу, олію та трохи відвареної риби. Також дозволено хліб та мед.

Велика середа. Весь раціон повинен складатися з рослинної їжі без жирів. Можна їсти горіхи, сушені гриби, сухофрукти.

Великий четвер. Можна їсти рослинну їжу без соняшникової або іншої олії.

Страсна п'ятниця. Цього дня віруючі повністю утримуються від їжі до винесення Плащаниці. Можна пити воду, а ввечері – з'їсти трохи хліба.

Велика субота. Можна їсти хліб, сирі овочі та фрукти, мед, горіхи та випити трохи вина. А от інших видів їжі доведеться утриматися.

Світла Неділя (Великдень). Після ранкової служби можна розговітися. На сніданок зазвичай подаються яйця, паска, ковбаса та масло - з освяченого в церкві кошика.

Як правильно скласти раціон

По непарних днях (понеділок, середа, п'ятниця, неділя) - можна їсти лише фрукти, овочі, чорний хліб, тому що в ці дні допускається лише суха їда.

По парних днях (вівторок, четвер, субота) - можна їсти овочеві супи, каші та тушковані овочі. У деякі дні до гарячих страв можна додавати рослинні жири. Надати цим стравам смаку допоможуть спеції.

Віруючі у Страсний тиждень зазвичай харчуються один раз на день – ввечері.

Що входить до переліку продуктів рослинного походження

картопля

морква

капуста будь-якого виду

буряк

перець

кабачки

баклажани

цибуля

зелень

гриби

сухарики

сушені та свіжі фрукти

цукати

горіхи

квасоля, горох та інші бобові

компоти

варення та джеми

кисіль

рослинне молоко

чай кава

дозволяються і пісні солодощі - халва, чорний шоколад, мед, козинаки, горіхи

Важливо! Дотримуватися всіх правил Великого посту рекомендується тільки в тому випадку, якщо ви добре почуваєтеся і немає жодних протипоказань.

Кому можна не дотримуватися Великого посту