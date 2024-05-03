Страсна субота: що не можна робити в хаті й чи треба йти на кладовище

Цього року Страсна субота припадає на 4 травня. У цей день віряни мають суворо дотримуватися посту й максимально підготуватися до Великодня або ж Воскресіння Ісуса Христа - духовно та фізично.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чого не варто робити у переддень Великодня й чи потрібно іти на кладовище.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: "Ближче до Бога", "Знай UA", "Мій фронт".
Страсна субота - скорботний день, коли віряни ходять до храму, моляться та завершують останні приготування до Великодня.
У цей день згадують лежання Тіла Христа в труні, адже саме тоді, як пишуть церковні книги, душа Ісуса Христа побувала в пеклі й розповіла там про те, що життя торжествує над смертю.
З особливим трепетом цього дня чекають люди, що дотримувалися Великого посту, адже Велика субота - останній пісний день, який закінчиться після святкового Хресного ходу опівночі.
Виходячи з народних традицій і церковного статуту, в цей день не можна:
В цілому багато віруючих відвідують кладовище у Страсну суботу для вшанування пам'яті померлих. Перебування там може супроводжуватися молитвою за душі померлих та розмовою про вічне життя.
Водночас дехто наголошує - робити цього не можна.
У спробах розібратися в цьому питанні можна дійти висновку, що жорстких правил щодо того, коли саме варто ходити на цвинтар, в Україні немає.
Найкращим часом для прибирання на цвинтарі вважається Радониця (проводи) - день загальноцерковного поминання покійних, який відзначається на другому тижні після Великодня (на 9-й день). Саме тоді люди традиційно ходять на цвинтарі, щоб помолитися за своїх близьких, прибрати могили чи посадити квіти.
Якщо ж говорити про великодній тиждень, то в цей день краще сходити до храму - помолитися та очиститись духовно. Відвідування цвинтаря впродовж Страсного тижня не рекомендується.
Згідно з народними повір'ями, останній день перед Великоднем, коли можна прибирати на кладовищі - субота напередодні Вербної неділі.
Найчастіше народні прикмети, пов'язані з тими чи іншими святами, мають під собою "погоднє" підгрунтя. Адже наші предки жили від урожаю до урожаю, що напряму залежав від погодніх умов.
Дехто й досі вірить, що деякі природні явища пов'язані між собою. Тож пропонуємо вам низку народних прикмет на Страсну суботу:
Деякі прикмети пов'язані також із поведінкою людей у цей день та ймовірними наслідками :
Нагадаємо, раніше ми розповідали, про давні Великодні традиції, заборони та Паску Мертвих.
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