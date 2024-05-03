Страстная суббота: что нельзя делать в доме и нужно ли идти на кладбище

В этом году Страстная суббота приходится на 4 мая. В этот день верующие должны строго соблюдать пост и максимально подготовиться к Пасхе или Воскресению Иисуса Христа - духовно и физически.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чего не стоит делать в канун Пасхи и нужно ли идти на кладбище.
При подготовке материала были использованы следующие источники: "Ближче до Бога", "Знай UA", "Мій фронт".
Страстная суббота - скорбный день, когда верующие ходят в храм, молятся и завершают последние приготовления к Пасхе.
В этот день вспоминают лежание Тела Христа в гробу, ведь именно тогда, как пишут церковные книги, душа Иисуса Христа побывала в аду и рассказала там о том, что жизнь торжествует над смертью.
С особым трепетом этого дня ждут люди, соблюдавшие Великий пост, ведь Великая суббота - последний постный день, который закончится после праздничного Крестного хода в полночь.
Исходя из народных традиций и церковного устава, в этот день нельзя:
В целом многие верующие посещают кладбище в Страстную субботу для почитания памяти умерших. Пребывание там может сопровождаться молитвой о душах умерших и разговором о вечной жизни.
В то же время некоторые подчеркивают - делать этого нельзя.
В попытках разобраться в этом вопросе можно прийти к выводу, что жестких правил относительно того, когда именно стоит ходить на кладбище, в Украине нет.
Лучшим временем для уборки на кладбище считается Радоница (проводы) - день общецерковного поминовения усопших, который отмечается на второй неделе после Пасхи (на 9-й день). В это время люди традиционно ходят на кладбище, чтобы помолиться за своих близких, убрать могилы или посадить цветы.
Если же говорить о пасхальной неделе, то в этот день лучше сходить в храм - помолиться и очиститься духовно. Посещение кладбища в течение Страстной недели не рекомендуется.
Согласно народным поверьям, последний день перед Пасхой, когда можно убирать на кладбище - суббота накануне Вербного воскресенья.
Чаще всего народные приметы, связанные с теми или иными праздниками, имеют под собой "погодную" подоплеку. Ведь наши предки жили от урожая до урожая, напрямую зависящего от погодных условий.
Некоторые до сих пор верят, что те или иные природные явления связаны между собой. Итак, предлагаем вам ряд народных примет на Страстную субботу:
Некоторые приметы связаны также с поведением людей в этот день и возможными последствиями:
Напомним, ранее мы рассказывали о древних Пасхальных традициях, запретах и про Пасху Мертвых.
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