Страстная суббота: что нельзя делать в доме и нужно ли идти на кладбище

Чего нельзя делать в Страстную субботу

Страстная суббота - скорбный день, когда верующие ходят в храм, молятся и завершают последние приготовления к Пасхе.

В этот день вспоминают лежание Тела Христа в гробу, ведь именно тогда, как пишут церковные книги, душа Иисуса Христа побывала в аду и рассказала там о том, что жизнь торжествует над смертью.

С особым трепетом этого дня ждут люди, соблюдавшие Великий пост, ведь Великая суббота - последний постный день, который закончится после праздничного Крестного хода в полночь.

Исходя из народных традиций и церковного устава, в этот день нельзя:

нарушать пост и потреблять термически обработанные продукты (до утра воскресенья, когда праздничная трапеза разрешается) - есть можно только хлеб, сырые овощи или фрукты, мед, орехи

употреблять алкоголь (даже красное вино кагор)

веселиться, петь, танцевать

устраивать праздники (даже в честь дня рождения)

справлять свадьбу

удовлетворять интимные желания (что в этот период считается грехом)

сердиться, ссориться, злословить, скандалить и оскорблять кого-то

завидовать кому-то

врать

отказывать кому-то в помощи

заниматься тяжелым физическим трудом (особенно строительными делами)

убирать в доме, в саду или огороде

работать "на земле" в саду или огороде

заниматься рукоделием

стирать или гладить

мыться, купаться

ходить на рыбалку или охоту

Нужно ли идти на кладбище

В целом многие верующие посещают кладбище в Страстную субботу для почитания памяти умерших. Пребывание там может сопровождаться молитвой о душах умерших и разговором о вечной жизни.

В то же время некоторые подчеркивают - делать этого нельзя.

В попытках разобраться в этом вопросе можно прийти к выводу, что жестких правил относительно того, когда именно стоит ходить на кладбище, в Украине нет.

Лучшим временем для уборки на кладбище считается Радоница (проводы) - день общецерковного поминовения усопших, который отмечается на второй неделе после Пасхи (на 9-й день). В это время люди традиционно ходят на кладбище, чтобы помолиться за своих близких, убрать могилы или посадить цветы.

Если же говорить о пасхальной неделе, то в этот день лучше сходить в храм - помолиться и очиститься духовно. Посещение кладбища в течение Страстной недели не рекомендуется.

Согласно народным поверьям, последний день перед Пасхой, когда можно убирать на кладбище - суббота накануне Вербного воскресенья.

Народные приметы на Страстную субботу

Чаще всего народные приметы, связанные с теми или иными праздниками, имеют под собой "погодную" подоплеку. Ведь наши предки жили от урожая до урожая, напрямую зависящего от погодных условий.

Некоторые до сих пор верят, что те или иные природные явления связаны между собой. Итак, предлагаем вам ряд народных примет на Страстную субботу:

"Если в небе много птиц - это к сильному ветру"

"Если лед не растаял - рыбакам весь год не будет везти с уловом"

"Грохот грома - к плохой погоде"

"Дождь пошел - весна будет длинной и пасмурной"

"Ветер подул с севера - к дождю"

"После грозы похолодало - к холодному лету"

"Если погода солнечная - ждать теплого лета. Пасмурная - лето будет холодным и дождливым"

"Много воды разлилось - будет хороший годовой сенокос и богатый урожай"

Некоторые приметы связаны также с поведением людей в этот день и возможными последствиями: