Страсна субота: що заборонено робити сьогодні і головні традиції

4 травня - останній день до свята Господнього воскресіння, Страсна або Велика субота. А вже завтра українці святкуватимуть Великдень.

Про головні заборони і прикмети цього дня, а також про те, хто сьогодні святкує іменини, РБК-Україна (проєкт Styler)

Історія свята

Відповідно до біблійних переказів, Господня душа цього дня перебувала в пеклі для врятування душ померлих. Завдяки подоланню своєї смерті, Ісус визволив праведників.

Мучениця Пелагея, яка жила в 3 столітті, за церковними історіями, була донькою язичників. Проте почувши від знайомих християн розповіді про Христа, прийняла нову віру, охрестилася і стала поширювати християнське вчення.

Імператор Діоклитіан намагався відвернути її від віри, обіцяючи багатства, проте дівчина відмовилася - за що її засудили до спалення. За століття на місці поховання Пелагеї була збудована церква.

Згадують сьогодні й священномученика Еразма - єпископа італійського міста Формії, який зазнав тортур за часів правління Діоклитіана. Однак, за переказами, Еразм дивом уникнув смерті і залишився неушкодженим.

Здивований імператор відпустив єпископа, який, повернувшись до міста, продовжив свою діяльність.

Церковні і народні традиції Страсної суботи

В цей день закінчували підготовку до Великодня - субота вважалася останнім днем до свята, коли дозволялося випікати паски, виготовляти писанки і крашанки.

Паска, як і писанки, була сакральним символом, що певною мірою символізував початок нового життя - по тому, як вдалася паска, визначали майбутнє родини.

Саме тому писанкарством і виготовленням пасок займалися наодинці, не пускаючи нікого в дім - аби не зурочили.

До того ж в багатьох селищах західних областей України збереглася традиція випікати паску саме в суботу, а не Чистий четвер - і до вечора складати кошик.

Цей день зазвичай проводять з молитвами, а також заведено просити пробачення у близьких і родичів. В храмах проходять служби і Літургія, читають Євангеліє.

Після славослів'я Плащаницю обносять довкола церкви, під час цієї дії співають поховальне "Святий Боже...". А опівночі відбувається урочисте богослужіння - Хресна хода - після якого закінчуються обмеження посту.

Що категорично не можна робити цього дня

Сьогодні не можна святкувати, вживати алкоголь або одружуватися.

В Велику суботу заборонено відвідувати кладовища.

Не можна в Страсну суботу займатися важкою або творчою працею.

Як і для більшості церковних свят, в Страсну суботу існує заборона лайки, пліток чи лихослів'я.

Не рекомендують йти на полювання чи рибалку, а також купатися.

Все ще триває Великий піст, тому не вживають в їжу продукти тваринного походження, а також олію і термічно оброблені продукти.

Які народні прикмети

За прикметами, не можна співати - потім доведеться плакати.

Якщо сьогодні багато травневих жуків - до засухи.

4 травня чутно кування зозулі - погода буде гарною.

Якщо у Страсну суботу йде сильний дощ - буде рясний врожай.

Сьогодні терен цвіте - травень буде холодним.

Якщо сьогодні зграями літають горобці - буде вітряно.

У кого день ангела

4 травня іменини відзначають: Марія, Іван, Микита, Микола, Кирило, Клим, Ян, Леонтій, Антон, Пелагея.