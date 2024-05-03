Страсна п'ятниця: що категорично заборонено робити сьогодні, традиції

Історія Страсної п’ятниці

Саме в цей день своєю смертю на Голгофі Ісус Христос приніс жертву, відкупляючи нею всі гріхи людські. У цей день Ісус Христос, засуджений до розп’яття, з терновим вінком на голові ніс свій хрест на Голгофу, де згодом на ньому був розп’ятий.

Згідно з переказами, Ісус провисів на хресті близько шести годин. Останніми його словами були: "Звершилося… Отче! В руки Твої віддаю дух Мій". Щоб переконатися в смерті розп’ятого, один з вояків проколов його ребро, з якого витекли кров і вода. За одним із тлумачень, це символи майбутніх таїнств Євхаристії та Хрещення.

Традиції Страсної п'ятниці

За християнською традицією, передостанній день Великоднього посту прийнято проводити в спокої і молитвах. З цим і пов'язані всі обряди Страсної п'ятниці, а в народі придумали безліч повір'їв про те, чим загрожує порушення суворих правил.

Що сьогодні робити заборонено

У Страсну П'ятницю існує кілька категоричних заборон, які варто дотримуватися. Наприклад, не варто веселитися, відвідувати гостей або організовувати гучні вечірки. Це скорботний день пам'яті про страждання Ісуса Христа, тому від розважальних заходів краще утриматися.

Також у Страсну П'ятницю важливо утриматися від праці. Хоча в сучасному світі дотриматися цієї заборони може бути важко, проте краще відкласти вирішення важливих справ на інший день, якщо це можливо.

Заборонено також виконувати роботи по дому, такі як шиття або в'язання. Прибирання варто завершити ще у Чистий четвер.

Не рекомендується працювати в саду або городі, копати землю чи займатися посадкою рослин.

У цей день важливо дотримуватися суворого посту. Заборонено їсти до виносу Плащаниці, після чого дозволяється лише хліб і вода.