Страсна пʼятниця 2025: що не можна робити в жодному разі, прикмети і традиції

18 квітня православні християни в Україні за новим стилем відзначають один з найважливіших днів у році - Страсну п'ятницю, день скорботи та духовного зосередження. До кінця року залишається 257 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на 18 квітня і у кого День ангела.

Страсна п'ятниця: що це за церковне свято

У п’ятницю перед Великоднем християни згадують важливі події, що сталися напередодні воскресіння Ісуса Христа - Його арешт, суд і страта.

Згідно зі Святим Письмом, після Таємної вечері Ісуса схопили за наказом юдейських релігійних лідерів. Його звинуватили у блюзнірстві, бо Він заявив, що є Сином Божим. Ісуса привели на допит до римського правителя Понтія Пілата, який наказав піддати Його катуванням.

Хоча, за переказами, сам Пілат не вбачав вини у Христі та мав намір звільнити Його, замість цього засудити справжнього злочинця - Варавву. Однак через тиск з боку розлюченого натовпу він усе ж дав згоду на розп’яття. Під час смерті Ісуса, за біблійною розповіддю, відбувся землетрус.

Страсна п’ятниця - це день глибокого суму і духовного зосередження, що символізує жертву Ісуса заради порятунку людства від гріхів. У цей день у церквах проходять особливі богослужіння, а також виноситься Плащаниця - полотно, в яке було обгорнуте Його тіло після смерті.

Згідно з церковною традицією, саме у п’ятницю Ісус пройшов свій хресний шлях: Він власноруч ніс хрест вузькими вулицями Єрусалима, після чого був розіп’ятий на горі Голгофі.

Після смерті Христа Його послідовники - Йосип з Аримафеї та Никодим - попросили дозволу поховати Вчителя. Вони обгорнули Його тіло в полотно, просочене ароматичними травами, і поклали в нову печеру, що слугувала гробницею. Вхід до гробниці було закрито великим каменем. Через те, що Ісус передбачав Своє воскресіння, Пілат наказав виставити біля гробниці варту, щоби її охороняти.

Розп'яття Христа (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити у Страсну п'ятницю

У Страсну п’ятницю, згідно з церковними традиціями, слід зберігати тишу, уникати веселощів і дотримуватися суворого посту.

Хоча офіційної заборони на роботу немає, віряни зазвичай присвячують день молитві та роздумам. У народі ж побутує повір’я, що будь-яка фізична праця цього дня - небажана. Особливо не рекомендується копати землю чи щось садити - вважається, що посіяне в цей день не проросте. Усі хатні справи слід завершити напередодні, у Чистий четвер.

Також варто утриматися від прибирання, прання, ремонту й навіть голосних розмов. Не можна сваритися, вживати алкоголь чи говорити злі слова. Веселощі, музика й танці в цей день - під суворою забороною, адже це час скорботи й пам’яті про страждання Ісуса.

Народні прикмети і традиції Великої п'ятниці

У церквах проходять особливі богослужіння, зокрема винос Плащаниці, що символізує тілесне прощання з Христом. До моменту виносу Плащаниці віруючі зазвичай дотримуються суворого посту й нічого не їдять. Лише після повернення з храму родина сідає за стіл і споживає пісну їжу - без м’яса, риби й навіть без олії.

За народними віруваннями, дванадцять свічок , принесених із церкви цього дня і розставлених удома, приносять щастя й злагоду.

, принесених із церкви цього дня і розставлених удома, приносять щастя й злагоду. Вважається, що прання цього дня заборонене - на білизні можуть з’явитися криваві плями.

цього дня заборонене - на білизні можуть з’явитися криваві плями. А ще кажуть, що в Страсну п’ятницю не можна плювати на землю - це накликає відвернення святих і нещастя.

У кого День ангела 18 квітня

18 квітня треба привітати з іменинами: