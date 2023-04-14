Страсна п'ятниця 2023: що не можна робити у найсуворіший день великоднього тижня

Що ми знаємо про Страсну п'ятницю

Назва цього дня походить від вираження “Страсті Христові” і вважається найсуворішим днем тижня. Саме в цей день, згідно з Євангелією, Ісус був засуджений до страти й здійснив хресну дорогу на Голгофу, де був розіп'ятий.

Головні заборони на Страсну п'ятницю, які порушувати не можна

У Страсну п'ятницю згадують усі земні страждання Ісуса Христа, тому цього дня заборонено робити будь-яку роботу, тобто шити, різати, прибирати.

Також у цей день дуже і дуже небажано фарбувати яйця та пекти паски!

Цього дня не можна працювати на городі та на ділянці. Також у цей день слід відмовитися від веселощів та розваг і не можна вживати алкоголь. Цього дня православні християни дотримуються суворого посту. За християнськими канонами не можна вживати їжу до винесення Плащаниці. І лише потім можна випити води та з'їсти шматок хліба.

Утримання від інтимної близькості належить протягом усього Великого посту.

Що можна зробити в Страсну п'ятницю

Передостанній день Великоднього посту заведено проводити у спокої та молитвах. Присвятіть час думкам про жертву, на яку Христос пішов заради людей.

Прикмети цього дня