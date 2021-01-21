Страшный пожар в Харькове с 15-ю погибшими: появились новые фото и видео

Страшный пожар в частном доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще 11- пострадало. Позже станет известно, что пансионат работал нелегально, без каких-либо официальных разрешений.

По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, причиной возгорания пансионата "Золотое время", что в Холодногорском районе, стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Об этом юрист написала в Facebook. Прокуратура уже открыла криминальное производство и начала расследование.

Пожар в доме престарелых в Харькове (фото: dsns.gov.ua)

Что известно о пожаре

В 15:03 на линию "101" поступило сообщение о возгорании двухэтажного здания по адресу Нижняя Гиевская, 150Б. В 16:14 пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. На месте "чрезвычайники" обнаружили тела 15 человек. В 16:53 возгорание было полностью ликвидировано.

Пожар в доме престарелых в Харькове (фото: dsns.gov.ua)

Что известно о пожаре

"К тушению пожара привлечены 28 человек личного состава и 7 единиц техники. Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня", - говорится в сообщении ГСЧС.

Пожар в доме престарелых в Харькове

Подпольный хоспис

По данным Юрия Шпараги, директора областного департамента соцзащиты населения, в доме проживало 33 человека. Причем об этом в государственных структурах не знали, пишет Суспільне.

"Такого учреждения, которое по этому адресу числитс, ни в одном реестре Харьковской области, не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни муниципального", - говорит директор департамента.

Пожар в Харькове 21 января (видео: facebook.com/057.ua)

Правоохранители пытаются выяснить, кто организовал подпольный хоспис, и кому принадлежит здание.

"На данный момент мы устанавливаем число погибших. Их фамилии, имена, отчества. Выясняем связь с родственниками, чтобы принять решение, помочь с погребением... Пансионат работал без документов, проводится проверка", - рассказал заместитель городского головы Андрей Руденко.

Предварительно известно, что большинство из жителей дома престарелых были лежачими больными.

Так выглядел дом престарелых до пожара (фото: t.me/s/h_saltovka)

Согласно последним сведениям, пожар в 16:53 полностью потушили. Сообщение о возгорании поступило в 15:03, и уже через час огонь локализовали.

Позже выяснилось, что частный дом престарелых работал нелегально.