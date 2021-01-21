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Пожар в Харькове в доме престарелых потушили

Харьков, Четверг 21 января 2021 17:12
Пожар в Харькове в доме престарелых потушили
Фото: пожар в Харькове (gp gov ua)
Автор: РБК-Украина

Пожар в Харькове в доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек, потушили. Пожар охватил площадь около 100 квадратных метров.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Сообщается, что пожар в двухэтажном частном доме престарелых ликвидирован. Возгорание возникло на втором этаже. Сообщение поступило в 15:03, уже через час огонь локализовали. В 16:53 - полностью потушили.

К ликвидации пожара привлекались 50 человек личного состава и 13 единиц техники.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате пожара в пансионате для пожилых людей "Золотое время" погибли 15 человек. Президент Украины Владимир Зеленский уже призвал провести расследование. Прокуратура открыла уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.

Кроме того, стало известно, что Кабинет министров сформирует государственную комиссию для расследования причин пожара.

Спасателям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям удалось вынести девять человек из дома престарелых.

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