"Страшна ганьба": Ольга Сумська "розмазала" Кондратюка, який забирає у Козловського військову зарплату

Ольга Сумська відреагувала на інформацію про те, що продюсер Ігор Кондратюк забирає у Віталія Козловського, який служить у Нацгвардії, військову зарплатню. За словами акторки, телеведучий "стягує останні гроші" у свого експідопічного, а це - ганьба.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку артистки.
Народна артистка України висловила своє обурення стосовно того, що робить шоумен.
"Яка ж страшна ганьба! Стягувати останні гроші з воїна Національної гвардії, знаного співака, волонтера Віталія Козловського під час війни! Кондратюк давно перейшов межу в цій темі! Думали, хоча б в цей страшний час прийде до тями і зупиниться… Але ні. Продовжує ганьбитися! Чи не стануть ці гроші, які він забирає у військового, поперек горла?" - написала зірка.
Ольга Сумська з Віталієм Козловським (фото: facebook.com/osumska)
Хтось у коментарях написав про те, що Віталій порушує авторські права, а Ольга, за їх словами, захищаючи ці порушення "риє собі яму та іншім творчим людям".
"Це не той випадок. Це все просто помста і суцільний сором. Завжди є шляхи до порозуміння, тим більше, в цей жахливий період! Знаючи, що це єдина можливість заробити для людини, тим більше, військового!, - відповіла акторка підписниці.
Багато українців підтримали Кондратюка, заявивши, що він вчиняє вірно.
Нагадаємо, днями продюсер Вадим Лисиця розповів, що Ігор Кондратюк забирає собі частину військової зарплатні співака Віталія Козловського, який, як відомо, захищає нашу країну від окупантів на передовій.
Вадим Лисиця з Козловським (фото: facebook.com/vadymlysytsia)
Раніше ми писали, що відомий український музикант отримав поранення на фронті.
Також ми розповідали, що Педан зробив заяву про повернення на телебачення.