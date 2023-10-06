"Страшна ганьба": Ольга Сумська "розмазала" Кондратюка, який забирає у Козловського військову зарплату

Ольга Сумська відреагувала на вчинок Кондратюка

Народна артистка України висловила своє обурення стосовно того, що робить шоумен.

"Яка ж страшна ганьба! Стягувати останні гроші з воїна Національної гвардії, знаного співака, волонтера Віталія Козловського під час війни! Кондратюк давно перейшов межу в цій темі! Думали, хоча б в цей страшний час прийде до тями і зупиниться… Але ні. Продовжує ганьбитися! Чи не стануть ці гроші, які він забирає у військового, поперек горла?" - написала зірка.

Ольга Сумська з Віталієм Козловським (фото: facebook.com/osumska)

Хтось у коментарях написав про те, що Віталій порушує авторські права, а Ольга, за їх словами, захищаючи ці порушення "риє собі яму та іншім творчим людям".

"Це не той випадок. Це все просто помста і суцільний сором. Завжди є шляхи до порозуміння, тим більше, в цей жахливий період! Знаючи, що це єдина можливість заробити для людини, тим більше, військового!, - відповіла акторка підписниці.

Що кажуть інші

Багато українців підтримали Кондратюка, заявивши, що він вчиняє вірно.

Але ж конфлікт триває ще з 2012. Потрібно було повернути борги і йти служити з чистою совістю.

Якщо Козловський має офіційний борг перед Кондратюком, то в чому проблема? Йому нараховують зарплатню, премії тощо

Поважаю Ігоря Кондратюка! Вважаю, що негарно публічно обговорювати приватні питання

Не погоджуюся з Вами, пані Олю! Не лізте туди, якщо не знаєте суті питань!

В цілому - це сюр якийсь. Які рахунки, ти вже старий чувак і витрачати останні дні свого життя на гроші - просто тупо.

Нагадаємо, днями продюсер Вадим Лисиця розповів, що Ігор Кондратюк забирає собі частину військової зарплатні співака Віталія Козловського, який, як відомо, захищає нашу країну від окупантів на передовій.

Вадим Лисиця з Козловським (фото: facebook.com/vadymlysytsia)