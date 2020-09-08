Было очень страшно: Настя Каменских ошарашила признанием

На днях Настя Каменских презентовала новый клип "A Huevo" из своего первого испаноязычного альбома "Ecléctica". Всего за несколько часов после премьеры видео вырвалось в тренды YouTube и за двое суток набрал более 3 млн просмотров.

Но, как оказалось, одна из экстремальных сцен клипа стала для NK настоящим испытанием.

"Я до сих пор помню сцену, в которой мне пришлось висеть головой вниз. Мне было очень страшно, ведь у меня уже есть неудачный экстремальный опыт - когда я прыгала с парашютом. На съемках я очень переживала, что упаду головой вниз. Но все прошло хорошо, я справилась", - поделилась впечатлениями NK.

По словам артистки, к этой сцене она тщательно готовилась - за две недели до старта съемок певица занималась на специальном тренажере.

"Каждый день на протяжении двух недель я тренировалась - висела головой вниз на специальном тренажере, чтобы постепенно адаптироваться к такому положению. В результате во время съемок спокойно висела 10 дублей по 4-5 минут", - рассказала она.

Отметим, что прямо из клипа Каменских запустила танцевальный #ahuevochallenge, к которому уже присоединились топовые блогеры.

"В клипе на мой новый трек - настоящая украинско-мексиканская вечеринка, не оставайтесь в стороне и зажгите вместе с нами на настоящей A huevo-пати", - прокомментировала она.

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