Було дуже страшно: Настя Каменських приголомшила зізнанням

Днями Настя Каменських презентувала новий кліп "A Huevo" зі свого першого іспаномовного альбому "Ecléctica". Всього за кілька годин після прем'єри відео вирвалося в тренди YouTube і за дві доби набрало понад 3 млн переглядів.

Але, як виявилося, одна з екстремальних сцен кліпу стала для NK справжнім випробуванням.

"Я досі пам'ятаю сцену, в якій мені довелось висіти головою вниз. Мені було дуже страшно, адже у мене вже є невдалий екстремальний досвід - коли я стрибала з парашутом. На зйомках я дуже переживала, що впаду головою вниз. Але все пройшло добре, я впоралася", - поділилася враженнями NK.

За словами артистки, до цієї сцени вона ретельно готувалася - за два тижні до старту зйомок співачка займалася на спеціальному тренажері.

"Кожного дня протягом двох тижнів я тренувалася - висіла головою вниз на спеціальному тренажері, щоб поступово адаптуватися до такого положення. В результаті під час зйомок спокійно висіла 10 дублів по 4-5 хвилин", - розповіла вона.

Зазначимо, що прямо з кліпу Каменських запустила танцювальний #ahuevochallenge, до якого вже приєдналися топові блогери.

"У кліпі на мій новий трек - справжня українсько-мексиканська вечірка, не залишайтеся осторонь і запалюйте разом з нами на цій A huevo-паті", - прокоментувала вона.

Раніше ми писали, що Настя Каменських у білому бікіні похвалилася безкінечними ногами.

Також нещодавно NK замилувала зворушливим відео зі своїми малюками.