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Было очень страшно: Настя Каменских ошарашила признанием

Вторник 08 сентября 2020 12:35
Было очень страшно: Настя Каменских ошарашила признанием
Настя Каменских рассказала о съемках экстремальной сцены в своем новом клипе (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Дмитрий Войналович

Настя Каменских рассказала, как ей давались съемки клипа "A Huevo"

На днях Настя Каменских презентовала новый клип "A Huevo" из своего первого испаноязычного альбома "Ecléctica". Всего за несколько часов после премьеры видео вырвалось в тренды YouTube и за двое суток набрал более 3 млн просмотров.

Но, как оказалось, одна из экстремальных сцен клипа стала для NK настоящим испытанием.

"Я до сих пор помню сцену, в которой мне пришлось висеть головой вниз. Мне было очень страшно, ведь у меня уже есть неудачный экстремальный опыт - когда я прыгала с парашютом. На съемках я очень переживала, что упаду головой вниз. Но все прошло хорошо, я справилась", - поделилась впечатлениями NK.

По словам артистки, к этой сцене она тщательно готовилась - за две недели до старта съемок певица занималась на специальном тренажере.

"Каждый день на протяжении двух недель я тренировалась - висела головой вниз на специальном тренажере, чтобы постепенно адаптироваться к такому положению. В результате во время съемок спокойно висела 10 дублей по 4-5 минут", - рассказала она.

Отметим, что прямо из клипа Каменских запустила танцевальный #ahuevochallenge, к которому уже присоединились топовые блогеры.

"В клипе на мой новый трек - настоящая украинско-мексиканская вечеринка, не оставайтесь в стороне и зажгите вместе с нами на настоящей A huevo-пати", - прокомментировала она.

Ранее мы писали, что Настя Каменских в белом бикини похвасталась бесконечными ногами.

Также недавно NK умилила трогательным видео со своими малышами.

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