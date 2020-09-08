Було дуже страшно: Настя Каменських приголомшила зізнанням

Настя Каменських розповіла про зйомки екстремальної сцени у своєму новому кліпі (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських розповіла, як їй давалися зйомки кліпу "A Huevo"

Днями Настя Каменських презентувала новий кліп "A Huevo" зі свого першого іспаномовного альбому "Ecléctica". Всього за кілька годин після прем'єри відео вирвалося в тренди YouTube і за дві доби набрало понад 3 млн переглядів.

Але, як виявилося, одна з екстремальних сцен кліпу стала для NK справжнім випробуванням.

"Я досі пам'ятаю сцену, в якій мені довелось висіти головою вниз. Мені було дуже страшно, адже у мене вже є невдалий екстремальний досвід - коли я стрибала з парашутом. На зйомках я дуже переживала, що впаду головою вниз. Але все пройшло добре, я впоралася", - поділилася враженнями NK.

За словами артистки, до цієї сцени вона ретельно готувалася - за два тижні до старту зйомок співачка займалася на спеціальному тренажері.

"Кожного дня протягом двох тижнів я тренувалася - висіла головою вниз на спеціальному тренажері, щоб поступово адаптуватися до такого положення. В результаті під час зйомок спокійно висіла 10 дублів по 4-5 хвилин", - розповіла вона.

Зазначимо, що прямо з кліпу Каменських запустила танцювальний #ahuevochallenge, до якого вже приєдналися топові блогери.

"У кліпі на мій новий трек - справжня українсько-мексиканська вечірка, не залишайтеся осторонь і запалюйте разом з нами на цій A huevo-паті", - прокоментувала вона.

Раніше ми писали, що Настя Каменських у білому бікіні похвалилася безкінечними ногами.

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