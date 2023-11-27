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"Страшно, коли дах "швидкої" відриває": історія лікаря з Маріуполя у музеї "Голоси мирних"

Історія лікаря з Маріуполя у музеї "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Він очолював обласну, а з початком повномасштабної війни - опікувався усіма лікарнями Маріуполя. Бачив створений росією апокаліпсис у місті. І допоміг евакуюватися багатьом людям.

Свою історію Олександр Ярошенко довірив музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Олександр був президентом футбольно-спортивного клубу "Маріуполь" й головним лікарем місцевої обласної лікарні. Після 24 лютого 2022 року курував багато питань - від перевезення поранених до випікання хліба. Проте основним напрямком лишалася медицина,-  він контролював, наскільки це було можливо, роботу всіх лікарень і підтримував колег.  

"Я нікому не розповідав із того, що мені доводилося бачити. І не хочу це нікому розповідати. Я щовечора приходив додому, опускав руки, лягав спати, і зранку виходив у місто знову", - говорить Олександр.

Він допоміг виїхати з маріупольської м’ясорубки, мабуть, сотням людей.

"Я така людина, - взяв шашку і поїхав. Але внутрішній страх - був. Бо коли після вибуху дах у машини швидкої допомоги відриває - це страшно. І коли поруч ударною хвилею вибиває скло і зносить каску - це теж страшно", - зізнається він.  

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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Маріуполь