"Страшно, коли дах "швидкої" відриває": історія лікаря з Маріуполя у музеї "Голоси мирних"

Олександр був президентом футбольно-спортивного клубу "Маріуполь" й головним лікарем місцевої обласної лікарні. Після 24 лютого 2022 року курував багато питань - від перевезення поранених до випікання хліба. Проте основним напрямком лишалася медицина,- він контролював, наскільки це було можливо, роботу всіх лікарень і підтримував колег.

"Я нікому не розповідав із того, що мені доводилося бачити. І не хочу це нікому розповідати. Я щовечора приходив додому, опускав руки, лягав спати, і зранку виходив у місто знову", - говорить Олександр.

Він допоміг виїхати з маріупольської м’ясорубки, мабуть, сотням людей.

"Я така людина, - взяв шашку і поїхав. Але внутрішній страх - був. Бо коли після вибуху дах у машини швидкої допомоги відриває - це страшно. І коли поруч ударною хвилею вибиває скло і зносить каску - це теж страшно", - зізнається він.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.