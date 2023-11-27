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"Страшно, когда крыша "скорой" отрывается": история врача из Мариуполя в музее "Голоса мирных"

История врача из Мариуполя в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Он возглавлял областную, а с началом полномасштабной войны - заботился о всех больницах Мариуполя. Видел созданный россией апокалипсис в городе. И помог эвакуироваться многим людям.

Свою историю Александр Ярошенко доверил музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Александр был президентом футбольно-спортивного клуба "Мариуполь" и главврачом местной областной больницы. После 24 февраля 2022 года курировало много вопросов - от перевозки раненых до выпечки хлеба. Однако основным направлением оставалась медицина, он контролировал, насколько это было возможно, работу всех больниц и поддерживал коллег.

"Я никому не рассказывал из того, что мне приходилось видеть. И не хочу это никому рассказывать. Я каждый вечер приходил домой, опускал руки, ложился спать, и с утра выходил в город снова", - говорит Александр.

Он помог уехать из мариупольской мясорубки, по-видимому, сотням людей.

"Я такой человек, - взял шашку и уехал. Но внутренний страх - был. Ведь когда после взрыва крышу у машины скорой помощи отрывает - это страшно. И когда рядом ударной волной выбивает стекло и сносит каску - это тоже страшно", - признается он .

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея "Голоса мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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Мариуполь