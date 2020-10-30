Страшно бывает спать: у многодетной семьи переселенцев под Киевом хотят забрать дом

Под Киевом у многодетной семьи хотят забрать дом (скрин видео)

Многодетная семья с Донбасса живет под Киевом и боится за свое будущее

В Киевской области живет многодетная семья Кульчицких, которые воспитывают шестерых своих детей и еще шестерых приемных. Они переселились сюда в 2015-м с Донбасса, но ни прав на дом, ни денег на капитальный ремонт не имеют.

В семью они приняли детей с историей домашнего насилия, детей, что видели войну, но чиновники хотят отобрать у них дом. Хотя он и без того в аварийном состоянии, говорится в сюжете ТСН.

В семье живет 14-летняя Руслана, которая жила в интернате, и приемных семьях. От девочки отказывались уже трижды, но не в этой семье. Когда она приехала в дом, на стену прикрепили плакат: "Руслана, добро пожаловать в нашу семью". Здесь девочка поверила, что с родителями может быть хорошо.

Девочка говорит, что в доме бывает страшно и холодно спать. Тогда она кладет под подушку изображение ангела, которое принесла в свой дом.

Дом семье все обещают передать в собственность. И после каждой смены чиновников, они замирают - боятся остаться без крыши над головой.

"Когда муж спросил: "Нас что, выгонят на улицу?" То ему сказали: "Да, вы все правильно поняли", - рассказывает мама деток.

В Киевской области многодетной семье грозит выселение (видео: ТСН)

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