В лесу под Черновцами в страшной нищете живет 7 детей, которых наказывают за сливы с дерева

В лесу под Черновцами в страшной нищете живут дети (коллаж: РБК-Украина)

В лесу на Буковине волонтеры нашли семью, которая живет в страшной бедности

В Сторожинецком районе Черновицкой области живет семья, в которой семеро детей, а мать беременна восьмым ребенком. Дети боятся отца, как огня, - домашний тиран регулярно избивает маму даже за провинности детей.

На многодетную семью, дом которой находится в лесах Буковины обратила внимание волонтер Марта Левченко, описав всю ситуацию на своей странице в Facebook.

Девушка является основателем благотворительной организации и в этот день она пришла в гости не с пустыми руками: дети впервые увидели мыльные пузыри, а конфеты "поглотали, как птенцы, не раскусывая".

Марта говорит, что соседи уже устали бить тревогу во всевозможные инстанции, когда слышат, как мужчина бьет женщину, как кричат дети, видят, как из-под снега они выковыривают гнилые яблоки.

Многодетная семья под Черновцами живет в нищете (фото: facebook.com/lev.marta)

Волонтер решила обратиться в Службу по делам детей Сторожинецкого района, главе села и тем, кто будет держать жесткий контроль за ситуацией в семье. Также необходимо следить, чтобы помощь от волонтеров никто у детей не отобрал.

А помочь организация хочет многим: новыми кроватями, матрасами, постелями, печью, которая не будет дымить на всю хату, мебелью и одеждой.

Беременная восьмым ребенком мама (фото: facebook.com/lev.marta)

"Дети всегда босые, голодные и работают, как волы, и что они, как огня боятся папу. Последний раз папа избил маму, потому что они съели несколько слив с дерева, а папа заметил, что слив стало меньше. Голова села заставил папу купить детям кровати, потому что те спали на земле. Соседи рассказывают о восторг детей от тех кроватей! Хотя кроватью это было трудно назвать, да и спят они по трое на одной", - сокрушается Марта.

Но есть в беде и светлые стороны. У них есть свое маленькое хозяйство: куры, цыплята, коровка, свиньи, огород. Они пытаются выкарабкаться. Мама детей очень любит, но сил у нее мало. Женщина пережила инсульт, с трудом говорит и ходит, и при этом ждет восьмого ребенка.

Семья, которая нуждается в помощи (фото: facebook.com/lev.marta)

"Просто не представляю, где она возьмет силы на эти роды. Конечно мы поможем с обследованием и прочим. Ведь без мамы, которая очень любит детей и ведет хозяйство, дети не смогут. Забрать 7 детей в детдом не выход... Просто им очень трудно. Просто папа, знает, что до них нет никому дела, никто не контролирует, и все что он делает - допустимо", - добавила волонтер, попросив всех неравнодушных о помощи.

Ранее мы писали, что в Киеве двухлетняя девочка отравилась алкоголем, пока мать пила с соседями.

Также сообщалось, что годовалый ребенок полз по ступенькам с 1 по 5 этаж, но родители этого даже не заметили.