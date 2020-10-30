Страшно буває спати: у багатодітній сім'ї переселенців під Києвом хочуть забрати дім

Під Києвом у багатодітної сім'ї хочуть забрати дім (скрін відео)

Багатодітна родина з Донбасу живе під Києвом і боїться за своє майбутнє

У Київській області живе багатодітна сім'я Кульчицьких, які виховують шістьох своїх дітей і ще шістьох прийомних. Вони переселилися сюди в 2015-му з Донбасу, але ні прав на будинок, ні грошей на капітальний ремонт не мають.

В сім'ю вони взяли дітей з історією домашнього насильства, дітей, що бачили війну, але чиновники хочуть відібрати у них будинок. Хоча він і без того в аварійному стані, йдеться в сюжеті ТСН.

У родині живе 14-річна Руслана, яка жила в інтернаті, та прийомних сім'ях. Від дівчинки відмовлялися вже тричі, але не в цій сім'ї. Коли вона приїхала в дім, на стіну прикріпили плакат: "Руслана, ласкаво просимо в нашу сім'ю". Тут дівчинка повірила, що з батьками може бути добре.

Дівчинка каже, що в хаті буває страшно і холодно спати. Тоді вона кладе під подушку зображення ангела, яка принесла у свій будинок.

Будинок сім'ї все обіцяють передати у власність. І після кожної зміни чиновників, вони завмирають - бояться залишитися без даху над головою.

"Коли чоловік запитав: "Нас що, виженуть на вулицю?" То йому сказали: "Так, ви все правильно зрозуміли", - розповідає мама діток.

В Київській області багатодітній родині загрожує виселення (відео: ТСН)

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