Страшная боль за вас: названы имена погибших в Балаклее военных

В результате взрывов в Балаклее погибли военнослужащие воинской части А0563
В Харькове в результате взрывов в Балаклее на территории военного арсенала 15 ноября погибли двое военнослужащих ВСУ и еще четверо пострадали. Саперы были госпитализированы с ожогами и осколочными ранениями. По словам дежурного врача Военно-медицинского клинического центра Северного региона, в настоящее время в больнице находятся трое военных, один в удовлетворительном состоянии, а двое - в тяжелом.
В Генштабе рассказали, что проходила плановая утилизация старых боеприпасов, и прозвучало около 20 взрывов в специально оборудованном котловане.
Взрывы в Балаклее прогремели 15 ноября (Фото: mil gov ua)
После серии взрывов на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами возник пожар, который распространился на территорию от 50 до 100 метров.
Отмечается, что в Балаклее для местных жителей и инфраструктуры никакой угрозы нет.
Видео: В результате взрывов в Балаклее погибли двое военных
В результате ЧП погибли военнослужащие воинской части А0563 прапорщик Дмитрий Мовчан и старший солдат Денис Ярмак. Об этом сообщили в части на странице в Facebook.
Солдат Денис Янчевский получил серьезные ранения. Сейчас он в больнице.
"В эти скорбные дни командование и личный состав воинской части А0563 глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования членам семей Дмитрия и Дениса, родственникам и друзьям погибших воинов нашей части. Вечная память героям! Спите спокойно, ребята! Вы навсегда останетесь в наших сердцах!" - говорится в сообщении.
Видео: Смертельные взрывы в Балаклее прогремели при утилизации старых боеприпасов
Пользователи сети высказывают соболезнования родным и близким погибших. В комментариях также рассказывают, что знали этих бойцов лично.
Скрин комментариев (facebook.com/vchA0563)