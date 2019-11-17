Страшная боль за вас: названы имена погибших в Балаклее военных

В Харькове в результате взрывов в Балаклее на территории военного арсенала 15 ноября погибли двое военнослужащих ВСУ и еще четверо пострадали. Саперы были госпитализированы с ожогами и осколочными ранениями. По словам дежурного врача Военно-медицинского клинического центра Северного региона, в настоящее время в больнице находятся трое военных, один в удовлетворительном состоянии, а двое - в тяжелом.

В Генштабе рассказали, что проходила плановая утилизация старых боеприпасов, и прозвучало около 20 взрывов в специально оборудованном котловане.

Взрывы в Балаклее прогремели 15 ноября (Фото: mil gov ua)

После серии взрывов на Центральной артиллерийской базе обеспечения боеприпасами возник пожар, который распространился на территорию от 50 до 100 метров.

Отмечается, что в Балаклее для местных жителей и инфраструктуры никакой угрозы нет.

Видео: В результате взрывов в Балаклее погибли двое военных

В результате ЧП погибли военнослужащие воинской части А0563 прапорщик Дмитрий Мовчан и старший солдат Денис Ярмак. Об этом сообщили в части на странице в Facebook.

Солдат Денис Янчевский получил серьезные ранения. Сейчас он в больнице.

"В эти скорбные дни командование и личный состав воинской части А0563 глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования членам семей Дмитрия и Дениса, родственникам и друзьям погибших воинов нашей части. Вечная память героям! Спите спокойно, ребята! Вы навсегда останетесь в наших сердцах!" - говорится в сообщении.

Видео: Смертельные взрывы в Балаклее прогремели при утилизации старых боеприпасов

Пользователи сети высказывают соболезнования родным и близким погибших. В комментариях также рассказывают, что знали этих бойцов лично.

Скорблю.... Я находился возле них. Но мне удалось выжить в этот день. Это было очень страшно. Мои соболезнования семьям...

Большое горе для семей погибших воинов. Сопереживаем вместе с родными и близкими погибших героев. Раненым воинам желаем Божьей милости на счастливое выздоровление. Герои не умирают!

Царство небесное парням. Искренние соболезнования родным и близким погибших.

Как жалко когда погибает молодежь! Простите, что не уберегли, сочувствую родным и близьким. Земля вам пухом.

Погиб мой ученик, мой сосед, который вырос у нас на глазах... Страшная боль за вас, детки!..

Скрин комментариев (facebook.com/vchA0563)