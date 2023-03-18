"Страшилки" про ГРВІ, у які ми віримо з дитинства. Лікарі пояснили, що правда, а що - вигадка

Що треба знати про ГРВІ

"Не їсти морозиво взимку, не провітрювати квартиру в холод та, борони тебе Господь, пити що-небудь холодне, бо захворієш. "Страшилки" з дитинства наздоганяють тебе й зараз? Розбираємось, чи дійсно саме від цього беруться вірусні респіраторні захворювання", - пишуть у медичній спільноті.

Грип, Covid-19 та інші гострі респіраторні захворювання викликають віруси, а не холод, пояснюють медики. Отже, якщо людина захворіла, то вона заразилась якимось вірусом та імунна система не подавила розвиток хвороби ще на початку.

Чому люди частіше хворіють в холодну пору року

Взимку для вірусів прекрасні умови для поширення. А саме - теплі приміщення, які рідко провітрюються. Тому вірус довго "літає" від людини до людини і може багатьох інфікувати.

Також у холодну пору року збільшується сприятливість дихальних шляхів до інфекцій верхніх.

Чи можна їсти взимку морозиво і сидіти на протягах

Ключовим є те, чи настає переохолодження (навіть локальне). Дослідження показують, що переохолодження знижують імунну відповідь на віруси.

"Умовно кажучи, якщо ваш імунітет зустрічає вірус з луком і 10 стрілами. То при переохолодженні стріл у нього залишається всього 5. А отже і шансів у вірусу проскочити більше", - пояснюють медики.

Тож лікарі радять вакцинуватись від інфекційних хвороб, аби зменшити ймовірність зараження вірусами у сезон.