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Легалізація медичного канабісу в Україні. Кому та для чого потрібні такі ліки

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Середа 12 липня 2023 14:28
Легалізація медичного канабісу в Україні. Кому та для чого потрібні такі ліки Від чого допомагає медичний канабіс (фото: GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський закликав народних депутатів легалізувати використання медичного канабісу. Вже готовий відповідний законопроєкт. Використання медичного канабісу в лікувальних цілях практикують у всьому світі серед пацієнтів, які страждають від тілесних, душевних та фантомних болей.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України у Telegram.

Хто потребує ліків з канабісом

Зараз вже готовий проєкт щодо легалізації медичного канабісу №7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

Зокрема, понад 2 мільйони українців потребують ліків з медичним канабісом. Це пацієнти з хронічним болем, онкозахворюваннями, епілепсією, розсіяним склерозом, паліативні хворі та люди з іншими хворобами. Стан таких людей може полегшити препарат на основі медичного канабісу.

Через війну цифра буде значно більшою. На початку 2022 року в країні налічувалося 2 млн 725 тисяч осіб з інвалідністю, то станом на 1 квітня 2023 року - 2 млн 893 тисяч. Майже 168 тисяч українців отримали інвалідність за час повномасштабної військової агресії Росії проти України.

Прийняття законопроєкту є важливим і для пацієнтів, які страждають від:

  • хронічного болю
  • епілепсії
  • анорексії
  • посттравматичного синдрому
  • захворювань імунної системи
  • артриту та ревматизму
  • астми
  • хвороби Альцгеймера
  • хвороби Паркінсона
  • хореї Гетінгтона
  • герпесу
  • виразок
  • втрати ваги під час СНІДу
  • діабетичної нейропатії
  • різних форм склерозу

Ліки на основі канабісу призначаються лише тоді, коли інші методи лікування не підходять або не допомагають.

У яких країнах застосовують такі ліки

Важливо, що препарати з вмістом канабісу не потрапляють у вільний обіг - йдеться про виключно медичне використання канабісу, як лікарського засобу.

Практика застосування медичного канабісу схвалена у 56 країнах, серед яких Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Польща, Чехія, Данія, Швеція, Швейцарія, Ізраїль, Великобританія, Словаччина, США та Канада.

Раніше ми повідомляли, навіщо узаконювати медичний канабіс і чи загрожує це створенням "чорного" ринку.

Також ми писали, що може завадити легалізації медичного канабісу.

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лікарі Медичний канабіс