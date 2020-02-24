Странное поведение журналистки на Нацотборе на Евровидение 2020 "взорвало" сеть

Евровидение 2020 (фото: коллаж РБК-Украина)

Журналистка телеканала UA:Перший попала в скандал на Нацотборе

Евровидение 2020 начнется в мае. Финал Национального отбора состоялся вчера, 22 февраля. Но сегодня в сети появилось видео со странным поведением журналистки телеканала UA:Перший.

На видео видно, как девушка не может устоять на месте и просит какого-то Карена "включить ее пораньше".

Журналистка на Нацотборе (видео: facebook.com/Olya Barash)

При этом данное видео вызвало бурную реакцию пользователей сети.

Челюсти крутятся репортажи мутятся;

Не обманул барыга.

Скриншоты с Facebook

Вся суть телеканала, который живет не за счет заработка, а за гос бабки

Что она курит?

Устала мать Евровидение ждать, хотела мать в субботу в клубе танцевать;

Конфеты были с коньяком!!! Доза выбрана неправильно!

Она просто устала это слушать;

Под чем она?

Скриншоты c Instagram

Напомним, что на Нацотборе на Евровидение 2020 произошло несколько громких скандалов. Так, Тину Кароль, которая занимала место в судейском кресле, обвинили в том, что она завышала оценки своим подопечным по проекту Голос страны, а другим наоборот занижала.

Также скандал разразился вокруг артиста, который выступает под именем David Axelrod. Бывшая пиар-директор певца Анжелика Буркина заявила о том, что он должен 10 тысяч долларов, и чтобы не платить деньги изменил в паспорте свое имя и фамилию.