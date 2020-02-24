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Странное поведение журналистки на Нацотборе на Евровидение 2020 "взорвало" сеть

STYLERЖизнь    24.02.2020 - 00:10
Странное поведение журналистки на Нацотборе на Евровидение 2020 "взорвало" сеть
Евровидение 2020 (фото: коллаж РБК-Украина)

Журналистка телеканала UA:Перший попала в скандал на Нацотборе

Евровидение 2020 начнется в мае. Финал Национального отбора состоялся вчера, 22 февраля. Но сегодня в сети появилось видео со странным поведением журналистки телеканала UA:Перший.

На видео видно, как девушка не может устоять на месте и просит какого-то Карена "включить ее пораньше".

Журналистка на Нацотборе (видео: facebook.com/Olya Barash)

При этом данное видео вызвало бурную реакцию пользователей сети.

  • Челюсти крутятся репортажи мутятся;
  • Не обманул барыга.

Странное поведение журналистки на Нацотборе на Евровидение 2020 &quot;взорвало&quot; сеть

Странное поведение журналистки на Нацотборе на Евровидение 2020 &quot;взорвало&quot; сеть

Скриншоты с Facebook

  • Вся суть телеканала, который живет не за счет заработка, а за гос бабки
  • Что она курит?
  • Устала мать Евровидение ждать, хотела мать в субботу в клубе танцевать;
  • Конфеты были с коньяком!!! Доза выбрана неправильно!
  • Она просто устала это слушать;
  • Под чем она?

Странное поведение журналистки на Нацотборе на Евровидение 2020 &quot;взорвало&quot; сеть

Странное поведение журналистки на Нацотборе на Евровидение 2020 &quot;взорвало&quot; сеть

Скриншоты c Instagram

Напомним, что на Нацотборе на Евровидение 2020 произошло несколько громких скандалов. Так, Тину Кароль, которая занимала место в судейском кресле, обвинили в том, что она завышала оценки своим подопечным по проекту Голос страны, а другим наоборот занижала.

Также скандал разразился вокруг артиста, который выступает под именем David Axelrod. Бывшая пиар-директор певца Анжелика Буркина заявила о том, что он должен 10 тысяч долларов, и чтобы не платить деньги изменил в паспорте свое имя и фамилию.

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Новости Украины НацотборЕвровидение 2020
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