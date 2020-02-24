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Дивна поведінка журналістки на Нацвідборі на Євробачення 2020 "підірвала" мережу

STYLERЖиття    24.02.2020 - 00:10
Дивна поведінка журналістки на Нацвідборі на Євробачення 2020 "підірвала" мережу
Євробачення 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

Журналістка телеканалу UA:Перший потрапила в скандал на Нацвідборі

Євробачення 2020 почнеться в травні. Фінал Національного відбору відбувся учора, 22 лютого. Але сьогодні в мережі з'явилося відео з дивною поведінкою журналістки телеканалу UA:Перший.

На відео видно, як дівчина не може встояти на місці і просить якогось Карена "включити її раніше".

Журналістка на Нацвідборі (відео: facebook.com/Olya Barash)

При цьому дане відео викликало бурхливу реакцію користувачів мережі.

  • Щелепи крутяться репортажі мутятся;
  • Не обдурив барига.

Дивна поведінка журналістки на Нацвідборі на Євробачення 2020 &quot;підірвала&quot; мережу

Дивна поведінка журналістки на Нацвідборі на Євробачення 2020 &quot;підірвала&quot; мережу

Скріншоти з Facebook

  • Вся суть телеканалу, який живе не за рахунок заробітку, а за держ бабки
  • Що вона курить?
  • Втомилася мати Євробачення чекати, хотіла мати в суботу в клубі танцювати;
  • Цукерки були з коньяком!!! Доза обрана неправильно!
  • Вона просто втомилася слухати;
  • Під чим вона?

Дивна поведінка журналістки на Нацвідборі на Євробачення 2020 &quot;підірвала&quot; мережу

Дивна поведінка журналістки на Нацвідборі на Євробачення 2020 &quot;підірвала&quot; мережу

Скріншоти c Instagram

Нагадаємо, що на Нацвідборі на Євробачення 2020 відбулося кілька гучних скандалів. Так, Тіну Кароль, яка займала місце в суддівському кріслі, звинуватили в тому, що вона завищувала оцінки своїм підопічним по проекту Голос країни, а іншим навпаки занижувала.

Також скандал вибухнув навколо артиста, який виступає під ім'ям David Axelrod. Колишня піар-директор співака Анжеліка Буркіна заявила про те, що він винен 10 тисяч доларів, і щоб не платити гроші змінив у паспорті своє ім'я та прізвище.

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