"Странно считать, что он неважен": Женя Янович рассказал о любви к украинскому языку

Женя, ты с детства общался на украинском или перешел на него со временем?

Украинский - это язык моих родителей. И родителей моих родителей. Учитывая, что вся родня у меня из Житомирской области, оно и не удивительно. Потому с детства я говорил и думал именно на украинском. Конечно, были какие-то диалекты и примеси суржика, однако это нормально для нашего региона и страны в целом.

Евгений Янович (фото: НЛО TV)

Каким было отношение к украинскому языку и литературе со стороны учителей в твои школьные годы?

Начало моей учебы в школе пришлось на конец 90-х. Моя первая учительница Алла Аркадиевна в жизни общалась на русском. Однако все уроки всегда вела на украинском, никогда не переключаясь на другой язык "по ходу".

Так же было в 5-7 классах. Я помню, как удивлялся, что человек, преподающий украинский язык и литературу, в повседневности выражает мысли на другом языке.

Однако с 8-го класса я перешел учиться в лицей при ЖГТУ (Житомирский государственный технологический университет - ред.), где все кардинально изменилось.

Наталья Владимировна, учительница языка и литературы, как-то очень легко превратила отношение к украинскому из немного стеснительного к возвышенно-вдохновленному. Я начал прямо гордиться тем, что говорю на "солов’їній".

Параллельно на процесс повлияла Оранжевая революция и популяризация всего проукраинского.

Евгений Янович (фото: НЛО TV)

Поделись воспоминанием из урока украинского языка или литературы, которое особенно отпечаталось в памяти?

Помню, как в 11-м классе мы проходили Багряного. Конечно, в программе были "Тигроловы". Но я их прочитал еще за несколько лет до этого. Потому Наталья Владимировна предложила выбрать еще что-то и потом сделать небольшое выступление перед классом минут на 15-20, чтобы познакомить всех с еще какими-то вехами творчества Ивана Павловича. Я выбрал роман "Сад Гефсиманский" - огромный, страшный и очень трогательный.

Вот я прочел книгу, повыписывал себе мысли, поделал закладки на страницах для цитат и пришел на пару (да, мы в лицее учились парами). И так сложилось, что мой рассказ о романе длился не 15, а 95 минут! Всю пару и немножко большого перерыва. Однако никто не перебивал, не торопил.

В конце я читал финал истории, а учительница плакала. Во всяком случае, мне так показалось. Кстати, младшие выпускники лицея рассказали, что Наталья Владимировна всем последующим поколениям лицеистов до сих пор рассказывает эту историю (улыбается).

Евгений Янович (фото: НЛО TV)

На каком языке общались между собой в университетские времена?

Несмотря на любовь к языку, пошел я учиться в КПИ. Конечно, сюда съезжались студенты со всей Украины. И это было интересно. Все-таки быт и культура разных регионов отличается.

Например, я тогда познакомился и до сих пор дружу с Бекиром Мамедиевым, коренным крымским татарином. Он украинского не знал, хоть и понимал немало. Просто потому что в Крыму украинский преподавали на русском.

Если же говорить о доминирующем языке общения в быту, то, пожалуй, было 50 на 50 - половина на украинском, половина на русском. Хотя учился я на IТ-специальности, потому большинство любило вообще молчать.

Евгений Янович с Бекиром Мамедієвим (фото: НЛО TV)

Бывали в жизни ситуации, когда чувствовал себя неловко, общаясь на украинском? И какие выводы после этого сделал?

Где-то в классе пятом или шестом ко мне в Житомир приехал старший двоюродный брат из села. Мы вышли во двор играть в футбол. И почему-то у нас во дворе принято было общаться на русском. Казалось, что это модно. Однако брат говорил по-украински. И я помню, как отвел его в сторону и попросил говорить по-русски, потому что так надо.

Это очень хорошо отложилось в голове. Конечно, брат и дальше говорил так, как ему удобно. Кто-то хихикал. Мне было стыдно. Но потом пришло осознание, что странно стыдиться чего-то родного. Где-то через месяц я решил тоже начать говорить исключительно на украинском. Сначала все удивлялись, смеялись, но привыкли. Главное, пережить "первую волну", дальше проще.

Евгений Янович (фото: НЛО TV)

Как использование украинского повлияло на твою карьеру?

Честно, украинским я не пользуюсь. Знаю немало политиков, ведущих и других публичных лиц, которые именно "пользуются" украинским. То есть используют его с определенной целью. Я же на украинском говорю, думаю, создаю. И даже молчу, но точно не пользуюсь.

Однако еще ни разу мне не сказали, что берут на какую-то роль, в какой-то проект из-за того, что я говорю по-украински. Было такое, что отказывался вести мероприятия на русском, и из-за этого терял некоторые заказы. Наоборот - нет.

Евгений Янович (фото: НЛО TV)

Что тебе больше всего нравится в украинском языке и что самое сложное, по твоему мнению?

Родительный падеж единственного числа существительных мужского рода второго склонения - это мой страшный сон. Институт, гектар, абзац, журнал, Житомир, Дунай. В каких словах в родительном падеже окончания а(-я), а в каких у(-ю) (имеются в виду окончания упомянутых существительных в украинском языке - ред.)? Попытайтесь сейчас без гуглов сами и проверьте количество правильных ответов. Это точно мой "любимый" параграф в украинском правописании.

А чем нравится украинский, сложно сказать.

Вот поезжайте в Турцию, например. Послушайте турецкий - и вы полюбите украинский еще больше. У нас гласные звуки есть в языке, у них же - фактически нет. Со всем уважением, но турецкий не так звучит. И даже русский. Он острый. Украинский - как вода.

Евгений Янович (фото: НЛО TV)

На твой взгляд, какие возможности сейчас открывает знание украинского языка?

Возможности, наверное, открывает знание английского или китайского. Украинский - это родной язык моего народа. Его знание - это возможность быть частью этого народа.

Да, язык - это не единственное, что идентифицирует украинца. Но странно считать, что он неважен.

Что посоветуешь людям, которые только собираются переходить на украинский?

Не медлите. И не обращайте внимания на других. Делайте это для себя, а не для кого-то.

Евгений Янович (фото: НЛО TV)