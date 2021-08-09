Странная смерть супругов в Кривом Роге: оставили записку и шагнули из окна

В Кривом Роге семейная пара пенсионеров свела счеты с жизнью и выпрыгнула из окна, держась за руки. Они оставили предсмертную записку.

Детали трагедии рассказали в издании " Первый городской " со ссылкой на источники в полиции Кривого Рога.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 августа, в Ингулецком районе Кривого Рога. По улице Неделина пожилая пара совершила двойное самоубийство и выпрыгнула из окна собственной квартиры на четвертом этаже.

84-летний мужчина и его 83-летняя супруга погибли на месте от полученных травм. Тела погибших обнаружила соседка и позвонила в полицию.

В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили предсмертную записку, где муж и жена просят никого не винить в своей смерти.

Соседи сообщили, что пенсионеры были довольны известны в городе и их жители очень уважали. 84-летний мужчина был учителем с многолетним стажем в одной из школ жилмассива Ингулец, а его 83-летняя супруга была известным врачом в Кривом Роге.

Полиция открыла по данному факту криминальное производство по ч. 1 ст. 115 с пометкой "Самоубийство". Тела погибших отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится расследование, и следователи пытаются установить причины такого отчаянного шага.

На данный момент нет информации о родственниках и детях пенсионеров, также неизвестно, были ли у них какие-либо неизлечимые заболевания.