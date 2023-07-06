Страх підборіддя чи арахісвої пасти. Ці 10 дивних фобій справді існують

Оптофобія

Оптофобія - це страх розплющувати очі.

Такий страх виникає дуже рідко, але робить життя нестерпним.

Під час нападу паніки людина відрізняється неадекватними реакціями: вона може кричати, плакати, розштовхувати людей, прагнути сховатися в тінь чи приміщення.

Дуже часто геліофобія виникає внаслідок різних психічних розладів, що негативно впливає на благополуччя людини.

Деякі люди панічно бояться купатися та приймати душ