Страх підборіддя чи арахісвої пасти. Ці 10 дивних фобій справді існують

Багато людей роками живуть з фобіями, про які можуть навіть не здогадуватися, або ж не можуть дати їм назву. При цьому, позбуватися їх за допомогою психологів також не сильно поспішають.
Про незвичайні людські страхи розповіли у виданні Realbuzz.
Оптофобія - це страх розплющувати очі.
Такий страх виникає дуже рідко, але робить життя нестерпним.
Під час нападу паніки людина відрізняється неадекватними реакціями: вона може кричати, плакати, розштовхувати людей, прагнути сховатися в тінь чи приміщення.
Дуже часто геліофобія виникає внаслідок різних психічних розладів, що негативно впливає на благополуччя людини.
Деякі люди панічно бояться купатися та приймати душ
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