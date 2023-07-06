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Страх підборіддя чи арахісвої пасти. Ці 10 дивних фобій справді існують

Ці фобії справді існують (фото: Freepik)
Автор: Наталя Коваль

Багато людей роками живуть з фобіями, про які можуть навіть не здогадуватися, або ж не можуть дати їм назву. При цьому, позбуватися їх за допомогою психологів також не сильно поспішають.

Про незвичайні людські страхи розповіли у виданні Realbuzz.

Оптофобія

Оптофобія - це страх розплющувати очі.

Такий страх виникає дуже рідко, але робить життя нестерпним.

Під час нападу паніки людина відрізняється неадекватними реакціями: вона може кричати, плакати, розштовхувати людей, прагнути сховатися в тінь чи приміщення.

Дуже часто геліофобія виникає внаслідок різних психічних розладів, що негативно впливає на благополуччя людини.

Деякі люди панічно бояться купатися та приймати душ

Також читайте про прояви ПТСР та методи лікування.

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