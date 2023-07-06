Страх подбородка или арахисовой пасты. Эти 10 странных фобий реально существуют

Оптофобия

Оптофобия - это страх открыть глаза.

Такой страх возникает очень редко, но делает жизнь невыносимой.

Во время нападения паники человек отличается неадекватными реакциями: он может кричать, плакать, расталкивать людей, стремиться укрыться в тени или в помещении.

Очень часто гелиофобия возникает вследствие разных психических расстройств, что отрицательно сказывается на благополучии человека.

Некоторые люди панически боятся купаться и принимать душ.