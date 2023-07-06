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Страх подбородка или арахисовой пасты. Эти 10 странных фобий реально существуют

Эти фобии действительно существуют (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Многие люди годами живут с фобиями, о которых могут даже не догадываться, или не могут дать им название. При этом, избавляться от них с помощью психологов также не сильно спешат.

О необычных человеческих страхах рассказали в издании Realbuzz.

Оптофобия

Оптофобия - это страх открыть глаза.

Такой страх возникает очень редко, но делает жизнь невыносимой.

Во время нападения паники человек отличается неадекватными реакциями: он может кричать, плакать, расталкивать людей, стремиться укрыться в тени или в помещении.

Очень часто гелиофобия возникает вследствие разных психических расстройств, что отрицательно сказывается на благополучии человека.

Некоторые люди панически боятся купаться и принимать душ.

Также читайте о проявлениях ПТСР и методах лечения.

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