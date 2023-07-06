Страх підборіддя чи арахісвої пасти. Ці 10 дивних фобій справді існують

Багато людей роками живуть з фобіями, про які можуть навіть не здогадуватися, або ж не можуть дати їм назву. При цьому, позбуватися їх за допомогою психологів також не сильно поспішають.

Оптофобія

Оптофобія - це страх розплющувати очі. Попри те, що про розплющування відкривання очей мало хто з нас замислюється, для хворих на оптофобію ця проста щоденна дія може стати кошмаром. На щастя, якщо ви читаєте цей список, швидше за все, ви не страждаєте від цього захворювання.

Люди таким страхом часто віддають перевагу залишатися в закритих приміщеннях або в напівосвітлених просторах. Ця боязнь часто пов'язана з тривожним розладом. Як і багато інших фобій, нерідко є результатом травматичної події.

Хорофобія

Хорофобія - це боязнь танців. Люди з таким страхом бояться ходити в нічні клуби, весілля, різні вечірки тощо. Незалежно від танцювальних здібностей і того, чи потрібно вам виходити на танцпол, будь-яка ситуація чи подія, пов’язана з цим викликає неабияку паніку.

Геліофобія

Геліофобія - це боязнь сміху. Як нам всім відомо , сміх позитивно впливає на ментальне здоров'я, роботу серця та допомагає будувати соціальні зв’язки. Однак для тих, хто страждає на геліофобію, сміх або перебування поруч з тими, хто сміється може викликати тривогу.

Можливі причини геліофобії є занепокоєння з приводу як виглядає сміх з боку або того, що над людиною сміються інші.

Арахібутирофобія

Хоча момент прилипання арахісової пасти до неба в якийсь момент траплявся з усіма, люди з арахібутирофобією дуже бояться цього. У різних людей цей розлад може виявлятися з різним ступенем тяжкості. Деякі люди попри фобію, можуть з'їсти невелику кількість арахісової пасти, тоді як інші повністю уникають вживання цього продукту або схожого за консистенцією.

Такий страх виникає дуже рідко, але робить життя нестерпним. Розлад також може бути спричинений будь-якою подією, що травмує, таким як задуха від арахісового масла або алергія на нього.

Геліфобія

Геліофобія - це страх сонячного світла . Вихід на вулицю в сонячну погоду викликає сильне почуття тривоги та паніки.

Під час нападу паніки людина відрізняється неадекватними реакціями: вона може кричати, плакати, розштовхувати людей, прагнути сховатися в тінь чи приміщення.

Дуже часто геліофобія виникає внаслідок різних психічних розладів, що негативно впливає на благополуччя людини.

Дейпнофобія

Часто проявляється у вигляді побоювання спільної трапези з іншими людьми та може бути викликана страхом перед розмовами за вечерею чи необхідністю вести розмову під час їжі.

У більшості випадків цей страх виникає під впливом травматичних подій з минулого людини, наприклад, висміювання за невідповідність належного етикету за обіднім столом.

Неофобія

Неофобія - страх перед будь-якими змінами, наприклад новими враженнями, досвідом.

Він може негативно вплинути на щастя та благополуччя, оскільки хворі втрачають можливість отримувати нові емоції та враження. Також вчені стверджують , що такий страх може скоротити тривалість життя.

Сингенезофобія

Люди з такою фобією панічно бояться своїх родичів. Будь-яка зустріч з ними викликає неабияку тривогу. Якщо немає конкретної, зрозумілої причини цих страхів, варто звернутися за допомогою, щоб полегшити цю боязнь.

Аблутофобія

Деякі люди панічно бояться купатися та приймати душ . Лише від однієї думки про це може прискоритися серцебиття. Однак перетворення цього у звичайну звичку навряд чи принесе користь ані здоров’ю, ані соціальному життю.

Геніофобія