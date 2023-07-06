Страх подбородка или арахисовой пасты. Эти 10 странных фобий реально существуют

Многие люди годами живут с фобиями, о которых могут даже не догадываться, или не могут дать им название. При этом, избавляться от них с помощью психологов также не сильно спешат.

Оптофобия

Оптофобия - это страх открыть глаза. Несмотря на то, что про открывание глаз мало кто из нас задумывается, для больных оптофобией это простое ежедневное действие может стать кошмаром. К счастью, если вы читаете этот список, скорее всего, вы не страдаете этим заболеванием.

Люди таким страхом часто предпочитают оставаться в закрытых помещениях или в полуосвещенных просторах. Эта боязнь часто связана с тревожным расстройством. Как и многие другие фобии, нередко являются результатом травматического события.

Хорофобия

Хорофобия - это боязнь танцев. Люди с таким страхом боятся ходить в ночные клубы, свадьбы, разные вечеринки и т. д. Независимо от танцевальных способностей и того, нужно ли вам выходить на танцпол, любая ситуация или событие, связанное с этим, вызывает незаурядную панику.

Гелиофобия

Гелиофобия - это боязнь смеха. Как нам всем известно , смех положительно влияет на ментальное здоровье, работу сердца и помогает строить социальные связи. Однако для тех, кто страдает гелиофобией, смех или пребывание рядом со смеющимися может вызвать тревогу.

Возможные причины гелиофобии это беспокойство по поводу как выглядит смех со стороны или того, что над человеком смеются другие.

Арахибутирофобия

Хотя момент прилипания арахисовой пасты к небу в какой-то момент случался со всеми, люди с арахибутирофобией очень боятся этого. У разных людей это расстройство может проявляться с разной степенью тяжести. Некоторые люди, несмотря на фобию, могут съесть небольшое количество арахисовой пасты, в то время как другие полностью избегают употребления этого продукта или похожего по консистенции.

Такой страх возникает очень редко, но делает жизнь невыносимой. Расстройство также может быть вызвано любым травмирующим событием, таким как перекрытие дыхания от арахисового масла или аллергия на него.

Гелифобия

Гелиофобия - это страх солнечного света . Выход на улицу в солнечную погоду вызывает сильнейшее чувство тревоги и паники.

Во время нападения паники человек отличается неадекватными реакциями: он может кричать, плакать, расталкивать людей, стремиться укрыться в тени или в помещении.

Очень часто гелиофобия возникает вследствие разных психических расстройств, что отрицательно сказывается на благополучии человека.

Дейпнофобия

Часто проявляется посредством опасения общей трапезы с другими людьми и может быть вызвана страхом перед разговорами за ужином или необходимостью вести разговор во время еды.

В большинстве случаев этот страх возникает под влиянием травматических событий из прошлого человека, например, высмеивание за несоответствие должного этикета за обеденным столом.

Неофобия

Неофобия - страх перед любыми изменениями, например новыми впечатлениями, опытом.

Он может отрицательно повлиять на счастье и благополучие, поскольку больные упускают возможность получать новые эмоции и впечатления. Также ученые утверждают , что такой страх может сократить продолжительность жизни.

Сингенезофобия

Люди с такой фобией панически боятся своих родственников. Любая встреча с ними вызывает тревогу. Если нет конкретной, понятной причины этих страхов, следует обратиться за помощью, чтобы облегчить эту боязнь.

Аблутофобия

Некоторые люди панически боятся купаться и принимать душ. Только от одного мнения об этом может ускориться сердцебиение. Однако превращение этого в обычную привычку вряд ли принесет пользу ни здоровью, ни социальной жизни.

Гениофобия