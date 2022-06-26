Страх остаться без смартфона: почему он возникает и как с этим справиться

Представьте, ваш смартфон разрядился, а зарядки или розетки рядом не оказалось. Или вы забыли телефон дома. И самая паническая ситуация - вы попали в зону без связи и нужные функции гаджета вам недоступны.

Если при этом вы чувствуете дискомфорт, тревогу или стресс - то вероятно у вас номофобия. Это страх остаться без телефона или без возможности им пользоваться.

Такой страх в современном мире уже не вызывает удивления, так как именно в телефоне у нас записаны все контакты, важная информация, в нем у многих теперь документы и доступ к банковским картам. Ну и остаться без возможности вызвать помощь или связаться с родными точно вызывает тревожность.

Ученые констатируют, что номофобия становится все более распространенной. Независимо от возраста от 20 до 50% людей склонны переживать тревогу и напряжение, если мобильный телефон отсутствует, если нет связи или гаджет разряжен.

Основные симптомы номофобии

1. Беспокойство, нарушение дыхания, дрожь, пот, возбуждение, дезориентация или тахикардия в условиях, когда связь недоступна или невозможно воспользоваться телефоном. Например, когда вы на совещании, в кинотеатре и т.д.

2. Вы берете смартфон с собой в постель, ванную, даже в душ, чтобы чего-то не пропустить.

3. Проверяете уровень заряда батареи и уведомления несколько раз в час, чтобы убедиться, что он работает и вы ничего не пропустили.

4. Проводите много времени за экраном телефона без очевидной необходимости.

5. Постоянно пытаетесь убедиться в том, что смартфон в поле зрения, если он не в руке или кармане.

6. Чувствуете себя беспомощным без своего смартфона.

7. Держите зарядку постоянно под рукой, чтобы избежать стресса, связанного с разряженным смартфоном.

Частое использование телефона и тревога при его отсутствии еще не означают, что у вас номофобия. Но стоит обратиться к специалисту, если ваши симптомы:

продолжаются во времени

появляются часто и интенсивно

мешают вашей работе и отношениям

не дают выспаться

создают проблемы в выполнении ежедневных дел

имеют негативное влияние на ваше здоровье и качество жизни

Как избавиться от страха

Психологи предлагают простые упражнения, которые помогут избавиться от страха и снизить зависимость от смартфона.

Откладывайте смартфон достаточно далеко, чтобы вы не могли им воспользоваться вечером или ночью.

При необходимости отключайте гаджет - он не должен мешать вашему отдыху, обучению или работе.

Оставляйте телефон дома на короткие промежутки времени - например, во время похода в магазин или небольшой прогулки.

Проведите какое-то время без технологий: посидите в тишине, напишите письмо на бумаге, сходите на прогулку, проведите время с друзьями, устройте себе путешествие по новым местам.

Постарайтесь найти баланс между временем с гаджетом и другими делами.

Чаще взаимодействуйте с другими людьми: небольшой диалог с продавцом, тренером или парикмахером. Ничего особо важного, но это помогает почувствовать себя намного лучше в социальном плане.