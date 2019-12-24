Не надо стоять в очередях: правительство отменит бумажные квитанции

Кабинет министров Украины запустил сервис проверки квитанций в электронной форме, который позволяет проверять квитанции без необходимости предоставления бумажных документов с мокрой печатью. Об этом сообщил министр Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

Дубилет отметил, что данный сервис сэкономит украинцам много времени, поскольку обычно, если вы хотите оплатить государственные услуги, то вам нужно предоставить квитанцию из банка. И это та причина, по которой невозможно заплатить через интернет-банк или мобильное приложение.

Сервис работает таким образом, что вместо бумажной квитанции необходимо предоставить только ее код. Человек, который проверяет платеж заходит на check.gov.ua и вводит этот код.

В данное время к сервису подключены два банка - ПриватБанк и monobank, но остальные финучреждения подключаться в ближайшее время.

Кроме того, будет работать горячая линия, куда можно будет пожаловаться, в случае если госслужащие будут отказываться принимать квитанции в электронной форме. Дубилет также подчеркнул, что в будущем этот сервис позволит легче внедрять и электронные сервисы.

Дубилет отметил, что с момента идеи до момента запуска сервиса проверки квитанций в электронной форме прошло всего лишь больше месяца.

Напомним, что украинцев освободят от "зарплатного рабства". Новые реформы позволят сотрудникам компаний самим выбирать карты банков, на которые они хотят, чтобы им начислялась зарплата.