Стояли спинами, уткнувшись у телефони: спливли деталі трагедії з дівчинкою на батуті у Миколаєві

Трагедія на надувному батуті та кримінальна справа

Моторошний випадок стався на території миколаївського дитячого містечка "Казка" минулої суботи, 13 травня. Як повідомив начальник Нацполіції в області Сергій Шайхет, дівчинка заплуталася у зашморгах на стінці одного з відділень надувного батута.

За попередніми висновками експертів, смерть дитини настала внаслідок удушення, розповіли правоохоронці.

Місце події у дитячому містечку у Миколаєві (фото: mk.npu.gov.ua)

Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки".

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років або без такого.

Батут, на якому сталася трагедія (фото: t.me/s_shayhet)

Арешт власниці атракціону та "персонал", що підробляв

Пізніше у прес-службі НПУ в Миколаївській області повідомили, що слідчі затримали 45-річну власницю батута.

Заводський районний суд обрав їй запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці без права внесення застави. Досудове розслідування продовжується.

Також стало відомо, що поведінку малюків на батуті у цьому дитячому містечку в момент трагедії контролювали оператори, які не були офіційно працевлаштовані, пише миколаївське видання "Новини N".

За словами слідчого, начальника відділу розслідувань подій у сфері господарської та службової діяльності Ганни Пушкар, це були не найняті працівники, а "троє дівчат, які перебували на місці події".

"З ними інструктажів ФОП (Наталія) Запорожченко не проводила, спілкувалася виключно щодо правил поведінки кілька годин. Дівчата там були з метою отримання коштів на послуги. Якби вони мали ці інструктажі, то відповідальність, можливо, несли б самі. Вони стояли спинами до дітей та час від часу могли виходити за межі батута", - розповіла вона.

Власниця атракціону у суді (фото: novosti-n.org)

Відео: власницю атракціону було заарештовано

Подробиці трагедії

Місцеві ЗМІ також уточнюють, що загиблій дівчинці Валерії Друці 14 червня мало виповнитися 4 рочки. Того фатального дня вона прийшла на атракціон разом із мамою та старшим братиком.

Як розповіли близькі сім'ї, де сталося горе, працівники дитячого містечка не стежили за малюками на батуті, і в момент події "уткнулися" у смартфони, передає ТСН.

Жителька Миколаєва Наталія Кучинська, яка мала стати хрещеною мамою дівчинки, повідомила, що біля надувного батута перебували троє дівчат, які мали доглядати дітей, але "замість цього вони сиділи спинами до батута, переглядаючи щось у своїх телефонах", при цьому не дозволяли мамі дитини зайти на атракціон, щоби дати води доньці.

Дитяче містечко у Миколаєві, де сталася трагедія, закрили на час проведення розслідування (фото: mk.npu.gov.ua)

"Дитинка підбігла до мами, попила водички. Вони вже збирались йти додому, але Лєрочка попрохала дозволити пострибати ще 3 хвилинки. Забігла на батут, забігла в "сліпу" зону, через що Аня (мама дівчинки) не змогла її побачити. Аня дуже уважна мама, постійно тримала її в полі зору. Але гірка з петлями перекривала вид", - каже вона.

Жінка зазначила, що навіть уявити не може, як це могло статися.

"Не можемо скласти версію, як все сталось, через що вона зачепилась та як повисла, не діставши ніжками до самого батуту..." - сказала Кучинська.

Спроба врятувати дівчинку і персонал, що розбігся

Також вона розповіла, що коли мамі дівчинки біля батута віддали дитину до рук, Анна подумала, що дитина знепритомніла від спеки.

"Почали робити їй штучне дихання, масаж серця, бризкати водою. Кажуть, що персонал батута, після того, як передав дівчинку в руки, весь розбігся. Медпункту на території теж не було. Якийсь чоловік побіг до лікарів - недалеко розташовувалась стоматологія. Лікарі оглянули дитинку, дали понюхати нашатирного спирту, посвітили в очі. Коли приїхала швидка, то констатували смерть", - описує ту трагічну подію Наталя.

Також вона додала, що на початку травня помер батько Анни, з яким вони не жили разом кілька років.

"Він їх покинув, коли Лєрочці був 1 місяць. Анна сама дбала про дітей, все тягла на собі", - сказала жінка.

Відео: оповідання очевидців про трагедію з дитиною на батуті у Миколаєві