Стояли спинами, уткнувшись в телефоны: всплыли детали трагедии с девочкой на батуте в Николаеве

Трагедия на надувном батуте и криминальное дело

Жуткий случай произошел на территории николаевского детского городка "Казка" в прошлую субботу, 13 мая. Как сообщил начальник Нацполиции в области Сергей Шайхет, девочка запуталась в петлях на стенке одного из отделений надувного батута.

По предварительным выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате удушения, рассказали правоохранители.

Место происшествия в детском городке в Николаеве (фото: mk.npu.gov.ua)

Сведения о происшествии были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия".

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет или без такого.

Батут, на котором произошла трагедия (фото: t.me/s_shayhet)

Арест владелицы аттракциона и подрабатывающий "персонал"

Позже в пресс-службе НПУ в Николаевской области сообщили, что следователи задержали 45-летнюю владелицу батута.

Заводской районный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Также стало известно, что поведение малышей на батуте в этом детском городке в момент трагедии контролировали операторы, которые не были официально трудоустроены, пишет николаевское издание "Новости N".

По словам следователя, начальника отдела расследований событий в сфере хозяйственной и служебной деятельности Анны Пушкарь, это были не нанятые работники, а "три девушки, которые находились на месте происшествия".

"С ними инструктажей ФЛП (Наталья) Запорожченко не проводила, общалась исключительно по правилам поведения несколько часов. Девушки там были с целью получения средств на услуги. Если бы у них были эти инструктажи, то ответственность, возможно, несли бы сами. Они стояли спинами к детям и время от времени могли выходить за пределы батута", - рассказала она.

Владелица аттракциона в суде (фото: novosti-n.org)

Видео: владелица аттракциона была арестована

Подробности трагедии

Местные СМИ также уточняют, что погибшей девочке Валерии Друце 14 июня должно было исполниться 4 годика. В тот роковой день она пришла на аттракцион вместе с мамой и старшим братиком.

Как рассказали близкие семьи, где случилось горе, работники детского городка не следили за малышами на батуте, и в момент происшествия "уткнулись" в смартфоны, передает ТСН.

Жительница Николаева Наталья Кучинская, которая должна была стать крестной малышки, сообщила, что возле надувного батута находились три девушки, которые должны были присматривать за детьми, но "вместо этого они сидели спинами к батуту, просматривая что-то в своих телефонах", при этом не разрешали маме ребенка зайти на аттракцион, чтобы дать воды дочке.

Детский городок в Николаеве, где произошла трагедия, закрыли на время проведения расследования (фото: mk.npu.gov.ua)

"Ребенок подбежал к маме, попил водички. Они уже собирались уходить домой, но Лерочка попросила разрешить попрыгать еще 3 минутки. Забежала на батут, забежала в "слепую" зону, из-за чего Аня (мама девочки) не смогла ее увидеть. Аня очень внимательная мама, постоянно держала ее в поле зрения. Но горка с петлями перекрывала вид" - говорит она.

Женщина отметила, что даже представить не может, как все это могло произойти.

"Не можем составить версию, как все произошло, из-за чего она зацепилась и повисла, не достав ножками до самого батута…" - сказала Кучинская.

Попытка спасти девочку и разбежавшийся персонал

Также она рассказала, что когда маме девочки у батута отдали малышку в руки, Анна подумала, что ребенок потерял сознание от жары.

"Начали делать ей искусственное дыхание, массаж сердца, брызгать водой. Говорят, что персонал батута, после того, как передал девочку в руки, весь разбежался. Медпункта на территории тоже не было. Какой-то мужчина побежал к врачам - недалеко располагалась стоматология. Врачи осмотрели ребенка, дали понюхать нашатырный спирт, посветили в глаза. Когда приехала скорая, то констатировали смерть", - описывает то трагическое события Наталья.

Также она добавила, что в начале мая умер отец детей Анны, с которым они не жили вместе несколько лет.

"Он их покинул, когда Лерочке был 1 месяц. Анна сама заботилась о детях, все тянула на себе", - сказала женщина.

Видео: рассказы очевидцев о трагедии с ребенком на батуте в Николаеве