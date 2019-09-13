Девочка пыталась совершить суицид прямо в церкви: детали ЧП во Львове

Во Львове девочка пыталась совершить самоубийство в церкви (коллаж: РБК-Украина)

Девочка хотела порезать себе вены в церкви в пятницу, 13 сентября

Во Львове произошел вопиющий инцидент. Девочка зашла в здание церкви Вознесения Господнего, что на перекрестке улиц Выговского и Любинской, и пыталась покончить с собой, вскрыв вены.

О происшествии сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

Во Львове девочка пыталась совершить самоубийство в церкви (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

По словам Зинкевича, ЧП произошло в пятницу, 13 сентября, в 15:00. К счастью, трагедии удалось избежать.

"Люди и полиция, которая уже на тот момент прибыла на вызов, не дали возможности ей это сделать, девочка жива и уже под наблюдением медиков", - пишет депутат.

Во Львове девочка пыталась совершить самоубийство в церкви (скрин: facebook.com/igor.zinkevych)

Ранее мы писали, что в городе Стрый Львовской области произошла ужасная трагедия. Водитель наехал на мужчину с двумя детьми, что привело к гибели младенца.

А Уляна Супрун, экс-глава МОЗ Украины, недавно рассказала, на какие симптомы в поведении человека нужно обратить внимание, чтобы успеть предотвратить самоубийство.