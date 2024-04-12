Стосунки довгими не будуть: ось які тривожні дзвіночки про це говорять

Ви не говорите про майбутнє і не будуєте спільних планів

Стосунки тривають уже довго, але за цей час ви жодного разу не говорили про спільне майбутнє? Це ознака, що цього майбутнього, скоріш за все, немає.

Наприклад, ви вже 18 місяців разом, але близька людина старанно уникає розмов про спільне майбутнє, плани. Швидше за все, ваш партнер просто не бачить майбутнього для вашої пари.

Ваші стосунки засновані на пристрасті та фізичному потягу

Ви почали зустрічатися або навіть жити разом, тому що відчуваєте сильний потяг один до одного. Це чудово, але така пристрасть з часом стає слабшою і що на вас чекає в такому випадку?

Якщо, крім фізичного потягу, вас більше нічого не тримає разом і у вас немає міцного зв'язку, то союз триватиме недовго. Для розвитку стосунків однієї пристрасті недостатньо. Потрібний ще взаємозв'язок на емоційному та психологічному рівнях.

У вас немає чесності та відкритості

У зрілих стосунках партнери можуть бути чесними один з одним, адже вони справді близькі. Якщо партнер щось приховує чи не почувається вільно поруч із близькою людиною – починаються проблеми.

Партнери можуть приховувати свої справжні почуття один від одного, оскільки між ними немає довіри. А без довіри міцних стосунків збудувати не вийде.

Ви надто багато часу приділяєте спільним інтересам

І при цьому зовсім забули про свої власні. Вважається, що партнери, які мають багато спільних інтересів, живуть щасливо. Але психологи кажуть, що таке "єднання" не завжди є гарною ознакою та йде на користь стосункам.

Коли партнери живуть лише спільними інтересами та забувають про свої власні, це може призвести до розставання. Тому що в таких умовах жоден із партнерів не зможе зростати та розвиватися.

Ви не розумієте почуттів партнера

Ваша дівчина посварилася з найкращою подругою, але ви не розумієте, чому вона так сильно засмучена? І ви вважаєте за краще не звертати уваги на її почуття. Нездатність співчувати та співпереживати партнеру є ще однією ознакою того, що стосунки не продовжаться довго.

Якщо зв'язок між партнерами міцний, вони можуть зрозуміти та відчути страждання одне одного. Здатність до співпереживання каже, що у парі близькі.

Ви не приймаєте рішення у стосунках

Хто у вашій парі вирішує, куди йти вечеряти, на який фільм ви підете та де проведете вихідний? На початку стосунків такі рішення часто приймає чоловік. Дівчині приємно, тому що це каже, що він серйозно підходить до побачень.

Але в тривалих стосунках обидва партнери повинні мати право голосу. Якщо партнер ігнорує ваші бажання та уподобання, то це говорить, що він не цінує вашу думку. І це рано чи пізно пустить ваші стосунки під укіс.

Партнер тільки бере, але нічого не віддає

Як часто кожен із вас намагається дійти компромісу у сварці? Хто робить перший крок після сварки та вибачається? Романтика і всі почуття швидко згасають, якщо людина тільки бере і нічого не дає натомість.

Ви ігноруєте свої бажання та потреби заради того, щоб залагодити конфлікт? Це дуже погано, і ви скоро від цього втомитеся. Такі стосунки швидко закінчуються.

Ви підтримуєте стосунки з почуття обов'язку

Ви зустрічаєтеся з людиною не від сильного бажання, а з якихось інших причин? Це вірний знак, що стосунки не продовжаться довго.