Стоматолог рассказал, что произойдет, если вы хотя бы один раз не почистите зубы

Уход за зубами важен в любом возрасте. Если редко чистить зубы или не чистить их совсем, они рано или поздно испортятся. Следует знать, что происходит с зубами, когда вы их не чистите.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Sun.

Максимальное время, когда можно не чистить зубы

Стоматолог Рона Эскандер рассказала, что максимальное время, в течение которого можно не чистить зубы, составляет максимум 24 часа.

Она отметила, что после этого момента накопление зубного налета становится значительным, что увеличивает риск проблем с зубами.

Все время от времени забывают почистить зубы, возможно, позволяя себе отдохнуть.

Врач добавила, что во время сна выработка слюны уменьшается, благодаря чему бактерии размножаются быстрее.

"Очистка зубов перед сном помогает удалить частицы пищи и бактерии, которые могут привести к кариесу", - сказала Рона Эскандер.

Какие проблемы могут возникнуть

Налет на зубах

Следует знать, что зубной налет скапливается в течение нескольких часов. Поэтому пренебрегать чисткой нельзя.

По словам Эскандера, зубной налет - это липкая пленка бактерий, которая может привести к кариесу и заболеваниям десен.

"Приблизительно через день без чистки зубов вы можете заметить нечеткое ощущение на зубах, что указывает на накопление налета", - добавил он.

Со временем может образовываться зубной камень - жесткий зубной налет, который может удалить только профессиональный стоматолог.

Помимо чистки зубов использование зубной нити может помочь защитить каждую часть зуба от налета.

В идеале использовать зубную нить следует ежедневно. Она удаляет частицы еды и налет между зубами, в которые невозможно попасть во время чистки.

Неприятный запах изо рта

Без мятно-свежей зубной пасты может усилиться неприятный запах изо рта.

Для того, чтобы узнать, неприятно ли пахнет изо рта, стоматолог советует облизать внутреннюю часть запястья, дать высохнуть, а затем понюхайте ее.

Врач добавляет, что соблюдение надлежащей гигиены полости рта могут помочь предотвратить неприятный запах изо рта.

Может измениться цвет зубов

Не пропускайте чистку зубов, так как пятна могут образоваться всего за день.

Доктор Эскхандер говорит, что отсутствие чистки зубов приводит к накоплению пятен от еды, напитков и табака, что приводит к изменению цвета зубов.

"Как правило, быстрая покраска может возникнуть во время еды и напитков, таких как красное вино, кофе, чай, ягоды и темные газированные напитки", - отметил врач.

Значительная окраска станет заметной через несколько дней, поэтому регулярная чистка зубов может помочь минимизировать эти пятна.

Заболевание десен

Если вы регулярно пропускаете чистку зубов, то возникнет заболевание зубов.

Симптомы заболевания десен могут включать опухшие, красные или больные десны, кровоточащие при чистке щеткой.

Если вы чувствуете любой из этих симптомов, важно немедленно обратиться к стоматологу, поскольку раннее вмешательство может предотвратить прогрессирование заболевания десен.