Стоматолог розповів, як правильно доглядати за ротовою порожниною

Як правильно доглядати за ротовою порожниною

"По факту як це все відбувається, спочатку людина йде до лікаря-стоматолога й вони роблять з нею професійну чистку зубів. Далі, якщо людина зацікавлена в лікуванні й профілактиці, вона запитає або лікар каже: "Так, давайте зараз ми підберемо з вами правильний догляд". Тому що інколи люди приходять і ми робимо чистку, розповідаємо що вам потрібно, а вони кажуть, "Я сам все знаю, у мене все є", - зізнається Ян.

Тобто, коли людині в принципі не потрібна ця інформація, то якби ми не молили на колінах, щоб вони чистили зуби два рази на день або користувалися зубними нитками, то цього не буде.

Як правильно доглядати за ротовою порожниною (фото: Freepik)

"Гарний догляд - це коли людина, по-перше, чистить зуби два рази на день. По-друге - це коли використовується зубна нитка, На жаль, це така штука якою користуються не дуже багато людей і часто вони вважають, що це взагалі, в принципі, не потрібно краще використовувати зубочистки. А насправді зубні нитки це просто найпотрібніша штука", - розповідає Ян.

Після звичайної щітки з пастою, яка потрібна взагалі для дуже лінивих людей, варто використовувати ще й зубні нитки або ж є ниточки на рогатці. І вони не потребують спеціальних технік використання. Також потрібно використовувати ополіскувач.

Якщо ж підсумувати, то алгоритм дій простий. Зранку і ввечері чистимо щіткою, використовуємо зубну нитку та ополіскувач, якщо в принципі це потрібно.

Також стоматолог додав, що краще за все, якщо лікар сам підбирає вам ту щітку та зубну пасту, яка вам підходить. І знову ж таки, два або раз на рік варто ходити до стоматолога на професійну чистку зубів та консультацію. Ось і все.