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Стоматолог из Ровно, которая била детей, перестала выходить на связь: что случилось

Автор: Styler

В Ровно в полицию обратились еще трое родителей, которые написали заявления о телесных повреждениях детям. Они обвиняют в насилии над детьми стоматолога Инну Кравчук. При этом сама врач на связь выходить перестала, а ее адвокат молчит.

Об этом рассказала пресс-служба полиции Ровенской области.

Видео, на котором якобы именно она применяет силу к мальчику и девочке, ранее опубликовала журналистка Виктория Мамотюк.

Позже, 12 февраля, в полицию поступило еще одно заявление от 28-летнего жителя Ровно. Он утверждает, что в августе 2020 года врач нанесла его трехлетней дочери телесные повреждения. Также у девочки была психологическая травма.

Такое же обращение поступило 15 февраля и от другого 28-летнего местного жителя. Мужчина заявил, что его сына били в июне прошлого года в кабинете стоматолога Инны Кравчук.

Также в полицию обратилась 28-летняя женщина. По ее словам, полгода назад детский стоматолог в частной клинике на улице Пушкина нанесла телесные повреждения ее 6-летней дочери.

Правоохранители отметили, что двое родителей к ним обратились сразу же после того как на видео, которое было опубликовано в соцсетях, узнали своих детей.

Сейчас 29-летняя детский стоматолог врачебной деятельностью не занимается. При этом во время общения с полицией женщина своей вины не признавала. Она также говорила, что детей не била.

Сюжет про врача, которая била детей в Ровно (видео: YouTube)

Напомним, скандал со стоматологом также произошел в оккупированном Крыму. Там 6-летний мальчик на приеме у врача проглотил иголку.

Мы также писали о том, что в детсаду под Житомиром няня систематически бьет детей.

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