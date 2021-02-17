Стоматолог из Ровно, которая била детей, перестала выходить на связь: что случилось

Видео, на котором якобы именно она применяет силу к мальчику и девочке, ранее опубликовала журналистка Виктория Мамотюк.

Позже, 12 февраля, в полицию поступило еще одно заявление от 28-летнего жителя Ровно. Он утверждает, что в августе 2020 года врач нанесла его трехлетней дочери телесные повреждения. Также у девочки была психологическая травма.

Такое же обращение поступило 15 февраля и от другого 28-летнего местного жителя. Мужчина заявил, что его сына били в июне прошлого года в кабинете стоматолога Инны Кравчук.

Также в полицию обратилась 28-летняя женщина. По ее словам, полгода назад детский стоматолог в частной клинике на улице Пушкина нанесла телесные повреждения ее 6-летней дочери.

Правоохранители отметили, что двое родителей к ним обратились сразу же после того как на видео, которое было опубликовано в соцсетях, узнали своих детей.

Сейчас 29-летняя детский стоматолог врачебной деятельностью не занимается. При этом во время общения с полицией женщина своей вины не признавала. Она также говорила, что детей не била.

Сюжет про врача, которая била детей в Ровно (видео: YouTube)