Стоматолог рассказал, почему на самом деле возникает неприятный запах изо рта, и как от этого избавиться

Что вызывает запах изо рта?

Игнорирование правил ежедневной гигиены ротовой полости. Если не удалять остатки пищи после пищевых приемов зубной нитью, не полоскать рот после сладких напитков, на зубах будет не только образовываться налет, но и остатки продуктов станут причиной плохого запаха.

Сухость во рту, вызванная недостатком слюны. Слюна частично очищает полость рта от болезнетворных бактерий. Ее недостаток означает то, что бактерии получают благоприятные условия для размножения, что и вызывает запах.

Нечищение языка, ведь на нем также образуется налет и размножаются бактерии, которые вызывают неприятный запах.

Другие причины неприятного запаха:

Заболевания зубов и десен, воспалительные процессы в ротовой полости.

Болезни органов пищеварительной системы.

Курение, которое, к тому же, повышает риски развития заболеваний десен и зубов.

Печеночная недостаточность.

Онкологические заболевания.

Питание: употребление чеснока, лука, тунца, а также кофе и алкоголя (эти напитки влияют на сухость во рту).

Кето-диета (может вызвать запах ацетона).

Туберкулез, воспаление легких.

Голодание или большие промежутки между пищевыми приемами.

Что поможет распрощаться с неприятным запахом изо рта?

Врач советует обязательно ежедневно ухаживать за ротовой полостью, чистить зубы 2-3 раза в день в течение не менее 3 минут.

Использовать ирригатор и зубную нить, чтобы удалять остатки пищи из межзубных промежутков.

Обращайте внимание на десны. Вдоль линии десен тоже могут скапливаться бактерии, а плохая гигиена этого участка повысит риски возникновения заболеваний пародонта. Чистите не только зуб, но и захватывайте ту часть зуба, которая находится под десной. Легкий массаж десен щеткой поможет укрепить мягкие ткани.

Чистите язык от налета специальным скребком. Это нужно делать дважды в день.

Вовремя заменяйте приборы для гигиены ротовой полости. Пластиковые скребки, как и зубные щетки, нужно обновлять каждые 2-3 месяца.

Пейте много воды, чтобы исключить сухость во рту. Объем необходимой жидкости в сутки - в среднем 1,5-2 литра в день, из расчета 30 мл на 1 кг веса.

Найдите причину ксеростомии (сухости во рту). Кроме употребления недостаточного количества воды, ее причинами может быть прием определенных лекарственных средств, лучевая терапия, другие заболевания (чаще всего синдром Шегрена или ВИЧ).

Откажитесь от дурной привычки курить сигареты.

Обязательным правилом должны стать посещение стоматологического кабинета и профессиональная гигиена ротовой полости раз в 6 месяцев.

Это очень важно!

Если при регулярном посещении стоматолога, качественной домашней гигиене и достаточном употреблении чистой воды неприятный запах изо рта не исчезает, обратитесь к своему семейному врачу.