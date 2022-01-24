Стоматолог розповів, чому насправді виникає неприємний запах з рота, і як цього позбутися

Що викликає запах з рота?

Ігнорування правил щоденної гігієни ротової порожнини. Якщо не видаляти залишки їжі після харчових прийомів зубною ниткою, не полоскати рот після солодких напоїв, на зубах буде не лише утворюватися наліт, але й залишки продуктів стануть причиною поганого запаху.

Сухість у роті, викликана нестачею слини. Слина частково очищає порожнину рота від хвороботворних бактерій. Її нестача означає те, що бактерії отримують сприятливі умови для розмноження, що й викликає запах.

Нечищення язика, адже на ньому також утворюється наліт та розмножуються бактерії, які викликають неприємний запах.

Інші причини неприємного запаху:

Захворювання зубів та ясен, запальні процеси у ротовій порожнині.

Хвороби органів травної системи.

Куріння, яке, до того ж, підвищує ризики розвитку захворювань ясен та зубів.

Печінкова недостатність.

Онкологічні захворювання.

Харчування: вживання часнику, цибулі, тунця, а також кави та алкоголю (ці напої впливають на сухості у роті).

Кето-дієта (може викликати запах ацетону).

Туберкульоз, запалення легенів.

Голодування або великі проміжки між харчовими прийомами.

Що допоможе розпрощатися з неприємним запахом з рота?

Лікар радить обов'язково щоденно доглядати за ротовою порожниною, чистити зуби 2-3 рази на день упродовж не менше 3 хвилин.

Використовувати іригатор та зубну нитку, щоб видаляти залишки їжі з міжзубних проміжків.

Звертайте увагу на ясна. Уздовж лінії ясен теж можуть накопичуватися бактерії, а погана гігієна цієї ділянки підвищить ризики виникнення захворювань пародонту. Чистіть не лише зуб, але й захоплюйте ту частину зуба, яка знаходиться під яснами. Легкий масаж ясен щіткою допоможе зміцнити м’які тканини.

Чистіть язик від нальоту спеціальним скребком. Це потрібно робити двічі на день.

Вчасно замінюйте прилади для гігієни ротової порожнини. Пластикові скребки, як і зубні щітки, потрібно оновлювати кожні 2-3 місяці.

Пийте багато води, аби виключити сухість у роті. Обсяг необхідної рідини на добу - в середньому 1,5-2 літри на день, із розрахунку 30 мл на 1 кг ваги.

Знайдіть причину ксеростомії (сухості у роті). Окрім вживання недостатньої кількості води, її причинами може бути прийом певних лікарських засобів, променева терапія, інші захворювання (найчастіше синдром Шегрена або ВІЛ).

Відмовтеся від поганої звички палити цигарки.

Обов’язковим правилом повинні стати відвідання стоматологічного кабінету та професійна гігієна ротової порожнини раз на 6 місяців.

Це дуже важливо!

Якщо при регулярному відвідуванні стоматолога, якісній домашній гігієні та достатньому вживанню чистої води неприємний запах з рота не зникає, зверніться до свого сімейного лікаря.