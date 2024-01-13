Стоматолог пояснив, чому лікування зубів так дорого коштує

Вартість матеріалів

"Ціни на матеріали європейські, а ціни на послуги українські. Для того, щоб провести реставрацію зуба, потрібно мати у своєму арсеналі багато різних матеріалів, потрібно постійно вкладати гроші в їх закупівлю, а окупність далеко не раптова", - пише стоматолог.

Він наводить приклад процесу реставрації зуба. За словами фахівця, це доволі складний процес, який передбачає видалення уражених тканин та їхнє відновлення дорогими високотехнологічними матеріалами.

Вартість стоматологічного обладнання та матеріалів (фото: twitter.com/DenysMykytyn)

"Це не просто заліпити "дірку" пластиліном. Потрібно знати, як і які тканини препарувати (ні, не просто спиляти чорне), знати анатомію кожного зуба, щоб її відновити, знати, як працювати з матеріалом так, щоб він виконував свою функцію", - пояснює експерт.

Для такої роботи потрібно мати багато основних і допоміжних матеріалів, які використовують залежно від клінічної ситуації.

Освіта й кваліфікація лікаря

Денис Микитин розповідає, що спочатку стоматологи протягом шести років вчаться в університеті, де отримують базові знання зі стоматології. Після цього йде післядипломна освіта, а потім - курси протягом усього життя.

"Немає, мабуть, іншої галузі, де є стільки курсів за гроші, як у стоматології. Реставрація фронтальних зубів - один дводенний курс, жувальних - інший. Окремий курс з фотографії в стоматології. Хірургія. Ще дуже багато тем і курсів. Один курс 10-20 000 гривень", - пише лікар.

"Комуналка" та зарплата лікаря

Це більш побутові питання, які лікарі так чи інакше повинні "відбити". Встановлення всього необхідного обладнання також не є дешевою послугою.

"Ще один момент, який ніхто не враховує, це праця лікаря. Лікар має зарплату, яку клініка повинна звідкись виплачувати. І робота, яка вимагає відповідальності та концентрації, повинна бути добре оплачуваною", - наголошує Микитин.

Крім самого стоматолога, заплатити потрібно також й іншому персоналу клініки.

Як пацієнти самі можуть знизити вартість лікування

Стоматолог розповідає, що доволі часто пацієнти скаржаться на високу вартість на професійну гігієну. Проте це також безпека лікаря, аби він міг уникнути професійних захворювань.

А от якщо сам пацієнт буде відповідально ставитися до здоров'я своєї ротової порожнини, то й ціна за професійну гігієну для нього буде нижчою.

"Деякі люди приходять лікуватись, але при цьому на кожному етапі переживають, щоб їх не обдурили. Доволі образливо, коли через тупі стереотипи тебе за твою роботу, в яку ти вкладаєш купу сил і грошей, хоч і підсвідомо, але вважають шарлатаном", - підсумовує Денис.