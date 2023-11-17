Стоматолог порадив два відбілюючі продукти для зубів: є на кожній кухні

Як відбілити зуби

Дантист Сафа Аль-Наєр повідомив, що є два інгредієнти, які зазвичай можна знайти в кухонній шафі. Вони можуть природно зробити вашу посмішку яскравіше.

Хоча косметична стоматологія та гарна гігієна порожнини рота є найбільш ефективними способами досягнення білого кольору зубів, існують інші способи зробити ваші зуби білішими.

Доктор Сафа Аль-Наєр зазначив, що харчова сода має помірну абразивність і давно використовувалася для видалення плям із зубів. Однак через саме її абразивні властивості не слід використовувати занадто часто.

Харчова сода знижує кислотність у роті, що може знизити ризик руйнування зубів.

"Карієс зубів викликається кислотою, що виділяється бактеріями, а також кислотою в роті в цілому. Підвищуючи рівень pH в роті, харчова сода може вважатися хорошим доповненням до гігієни ротової порожнини", - повідомив медик.

Лікар Аль-Наєр підтвердив, що не бачить нічого поганого у використанні харчової соди для чищення зубів, але це не заміна фтору.

Доведено, що зубна паста із фтором зміцнює емаль, тому харчова сода не повинна замінювати регулярне чищення зубів.

Ще один продукт із кухні, яким доктор Аль-Наєр схвалює чистку зубів, - це кокосове масло.

"Доказів ефективності кокосової олії не так багато, але є деякі неофіційні дані, що показують, що вона може бути корисною і для зубів", - повідомив він.

За словами експерта, кокосову олію можна порівняти з деякими лікувальними ополіскувачами для рота з погляду контролю зубного нальоту.