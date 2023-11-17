RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стоматолог посоветовал два отбеливающих продукта для зубов: есть на каждой кухне

Фото: Как отбелить зубы (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Белые и красивые зубы - мечта каждого из нас. Вашу улыбку можно сделать белоснежнее с помощи двух продуктов, которые есть на вашей кухне.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Как отбелить зубы

Дантист Сафа Аль-Наер сообщил, что есть два ингредиента, которые обычно можно найти в кухонном шкаф. Они могут естественным образом сделать вашу улыбку ярче.

Хотя косметическая стоматология и хорошая гигиена полости рта являются наиболее эффективными способами достижения жемчужно-белого цвета зубов, существуют и другие способы сделать ваши зубы белее.

Доктор Сафа Аль-Наер отметил, что пищевая сода обладает умеренной абразивностью и давно использовалась для удаления пятен с зубов.

Однако из-за ее абразивных свойств не следует использовать пищевую соду слишком часто.

Пищевая сода снижает кислотность во рту, что может снизить риск разрушения зубов.

"Кариес зубов вызывается кислотой, выделяемой бактериями, а также кислотой во рту в целом. Повышая уровень pH во рту, пищевая сода может считаться хорошим дополнением к гигиене полости рта", - сообщил медик.

Доктор Аль-Наер подтвердил, что не видит ничего плохого в использовании пищевой соды для чистки зубов, но это не замена фтора.

Доказано, что зубная паста с фтором укрепляет эмаль, поэтому пищевая сода не должна заменять регулярную чистку зубов.

Еще один продукт из кухни, которым доктор Аль-Наер одобряет чистку зубов, — это кокосовое масло. Д

"Доказательств эффективности кокосового масла не так много, но есть некоторые неофициальные данные, показывающие, что оно может быть полезным и для зубов", - сообщил он.

 

По словам эксперта, кокосовое масло можно сравнить с некоторыми лечебными ополаскивателями для рта с точки зрения контроля зубного налета.

Раньше мы сообщали, что будет, если человек почистит зубы пастой для кошек.

Также мы писали, какие способы помогут иметь сияющую улыбку на долгие годы.

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарізуби