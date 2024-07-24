Стоматолог назвав помилку №1 чищення зубів, яка може призвести до їх втрати

Надмірне та сильне чищення зубів може пошкодити ніжну тканину ясен і призвести до втрати самих зубів.

Про головну помилку у догляді за ротовою порожниною, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на стоматолога Андрея Божича виданню Daily Express.

Чому не треба дуже часто та сильно чистити зуби

Якщо ви надто часто чистите зуби, ясна, які відступають, відкриваючи чутливі корені зубів, сприйнятливі до карієсу та дискомфорту. Поступове прогресування рецесії ясен часто залишається поза увагою до тих пір, поки не станеться значного пошкодження.

Це зазвичай спричинено абразивними звичками чищення зубів, що відкриває шлях для бактеріальної інфекції та захворювань ясен.

Якщо проігнорувати цю проблему, вона може загостритися, і в кінці ви втратите зуб.

Поради для чищення зубів

Доктор Божич дав основні поради щодо підтримки гарної гігієни порожнини рота. Він радить використовувати зубну щітку з м’якою щетиною.

"Вона м’яко впливає на ясна, але при цьому ефективно очищає зуби, не спричиняючи стирання. Чищення не повинно бути агресивним. Злегка натискайте й дайте щітці виконати роботу. Якщо ви помітили, що щетина розповзається через короткий проміжок часу, ви, ймовірно, занадто сильно чистите зуби", - сказав він.

Тримайте зубну щітку під кутом 45 градусів до ясен і використовуйте короткі кругові рухи. Уникайте рухів вперед-назад, які можуть подразнити і пошкодити ясна.

Стоматолог також підкреслив, що чистити зуби протягом рекомендованих двох хвилин двічі на день достатньо, щоб підтримувати зуби в чистоті.

Замінюйте зубну щітку кожні три-чотири місяці або раніше, якщо щетина зношується.

Зношена зубна щітка не тільки неефективна, але й може завдати ще більшої шкоди вашим яснам

Використання антимікробної рідини для полоскання рота також допомагає зменшити кількість бактерій і зубного нальоту, зберігаючи ясна здоровими.

Звичайно, регулярні огляди та чищення зубів мають вирішальне значення для раннього виявлення та вирішення будь-яких проблем.