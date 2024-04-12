Стоматолог назвав головну помилку, яку допускає кожен під час чищення зубів

Що треба знати про помилку при чистці зубів

Хоча більшість дорослих знають про правило чистки двох хвилин двічі на день, багато хто буде здивований, дізнавшись, що полоскання рота водою після чищення зубів насправді приносить більше шкоди, ніж користі.

"Звичка, з якою я часто стикаюся, полягає в тому, що люди полощуть рота водою відразу після чищення зубів. Це погано і фактично заважає вашій зубній пасті бути ефективною", - сказав стоматолог Андрей Божич.

Полоскання водою змиє фторид, який є найважливішим інгредієнтом зубної пасти та допомагає зменшити карієс і зміцнити вашу емаль. Якщо ви миттєво прополощете рот, ви втратите цю користь.

Доктор Божич додає, що навіть рідину для полоскання рота не можна використовувати після чищення зубів, а замість цього її слід використовувати раніше.

Найкращі поради лікаря щодо гарної гігієни порожнини рота

Чистіть зуби протягом двох хвилин двічі на день

"Хоч це може здатися очевидним, чищення зубів двічі на день дуже важливо - один раз вранці та один раз перед сном", - сказав він.

Чистити зуби треба до сніданку

Ранкове чищення зубів допоможе прискорити вироблення слини, яка сприяє розщепленню їжі та природним чином знищує шкідливі бактерії у роті. Це також допоможе при будь-якому неприємному ранковому подиху.

Зачекайте 30 хвилин після їжі

Негайне чищення може покрити ваші зуби залишками кислої їжі, що може послабити вашу емаль.

Почистіть язик

Бактерії накопичуються між смаковими рецепторами та іншими структурами язика, і їх майже неможливо видалити лише полосканням.

Це накопичення не тільки погано впливає на запах з рота, але також може призвести до інших проблем зі здоров’ям ротової порожнини, тому чищення язика зубною щіткою або скребком для язика має першорядне значення для гарного здоров’я порожнини рота.